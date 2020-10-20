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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۴

واژگونی اتوبوس مسافربری در اتوبان قم - کاشان

واژگونی اتوبوس مسافربری در اتوبان قم - کاشان

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: در حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در اتوبان قم - کاشان تاکنون پنج نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم شدند.

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حسین ریاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک اتوبوس مسافربری که پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به سمت کاشان در حرکت بود متأسفانه در اتوبان قم-کاشان واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه دقایقی پیش رخ داد، اظهار داشت: ۱۰ آمبولانس برای حمل مصدومان این حادثه به محل اعزام شده است.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه این حادثه در ۱۰ کیلومتری مجتمع مارال رخ داده است، تصریح کرد: یک دستگاه تانکر در محل حادثه مستقر بوده است که ممکن است دلیل تصادف قلمداد شود اما علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و به زودی اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: در این حادثه تاکنون متأسفانه پنج نفر از هم وطنانمان جان خود را از دست داده و ۱۲ نیز مصدوم شدند که ۱۰ نفر از مجروحان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و دو نفر به بیمارستان بهشتی قم منتقل شدند.

فیلمی از محل وقوع این این حادثه دلخراش را مشاهده می‌کنید.

کد مطلب 5052683

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