به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در آستانه نخستین اردوی آماده سازی برای حضور در رقابتهای جهانی اعلام کرد، ملاک انتخاب ملی پوشان، عملکرد آنها در رقابتهای بین المللی و داخلی سال گذشته از جمله جام تختی، جام جهانی، قهرمانی آسیا و لیگ برتر است. تصمیمی که باعث انتقاد بسیاری از اهالی کشتی از جمله مربیان و کشتی گیران شد و در نهایت به تغییر موضع کادر فنی در این خصوص انجامید؛ به طوری که قرار شد رقابتهای انتخابی درون اردویی به صورت محدود و تنها در سه وزن ۶۵، ۷۴ و ۷۹ کیلوگرم برگزار شود که مصاف انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم به دلیل کرونایی بودن یکی از مدعیان به هفته‌های آتی موکول شد.

اما حتی برگزاری انتخابی تیم ملی در سه وزن هم نتوانست نظر منتقدان را جلب کند، تا جایی که اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد عصر روز چهارشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون درخواست کردند تا رقابتهای انتخابی در تمامی اوزان برگزار شود.

بدین ترتیب تکلیف برگزاری مسابقات انتخابی در اوزان مختلف و بازگشت امید و انگیزه به مدعیان تیم ملی روشن شد و کادر فنی توانست از فشار سنگین انتقادات در این خصوص خارج شود.

با روشن شدن تکلیف انتخابی تیم ملی، نوبت به برنامه برگزاری اردوها رسید که طبق اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد چهار مرحله اردو تا رقابتهای جهانی برای آزادکاران در نظر گرفته شده است. طبق برنامه مدون کادر فنی و با توجه به اینکه تنها دو ماه تا مسابقات جهانی باقی مانده، اردوی اول از روز ۲۵ مهر آغاز شد و تا روز ۸ آبان ادامه دارد.

سپس اردوی دوم پس از سه روز استراحت از ۱۲ آبان شروع می‌شود و به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت. اردوهای سوم و چهارم نیز به ترتیب به مدت ۱۰ و ۱۲ روز برگزار می‌شود و در نهایت تیم ملی مهیای حضور در رقابتهای جهانی خواهد شد.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۰ طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می‌شود.