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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۶

با حکم امیرشهاب رضویان؛

دبیر جشنواره «هیلاج؛ یک دقیقه، یک پلان» منصوب شد

دبیر جشنواره «هیلاج؛ یک دقیقه، یک پلان» منصوب شد

همزمان با آغاز بیست و هشتمین سال فعالیت مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج دبیر جشنواره «هیلاج؛ یک دقیقه، یک پلان» معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی امیر شهاب رضویان، مدیر مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج، سید سام بهشتی به عنوان دبیر نخستین جشنواره «هیلاج؛ یک دقیقه، یک پلان» منصوب شد.

سید سام بهشتی، روزنامه‌نگار مستقل و منتقد سینما، فعالیت خود را در حوزه رسانه از سال ٨٦ آغاز کرده است. خبرنگاری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از جمله خبرگزاری مهر، از سوابق کاری وی به شمار می‌رود، او دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران است و نزدیک به یک دهه در حوزه روابط عمومی تئاتر در مقام مشاور امور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی، مجری طرح و تولید پروژه‌های مختلف به فعالیت پرداخته است.

کد مطلب 5054528

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