۱۴۰۰ خودرو در جاده های ایلام توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد: یک هزار و ۴۳۹ خودرو در شش ماه نخست سال جاری در جاده‌های برون شهری این استان به علت انجام تخلف توقیف شده است.

وی بیان کرد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش دارد و مهم‌ترین دلیل توقیف این خودروها به همراه نداشتن مدارک شناسایی و گواهینامه و ارتکاب تخلفات حادثه ساز بوده است.

همتی زاده اضافه کرد: در سایه تلاش نیروهای پلیس راه و همکاری عموم رانندگان، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در این استان در شش ماه نخست سال جاری ۱۶ درصد به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.