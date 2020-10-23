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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

رئیس پلیس راه ایلام:

۱۴۰۰ خودرو در جاده های ایلام توقیف شد

۱۴۰۰ خودرو در جاده های ایلام توقیف شد

ایلام- رئیس پلیس راه ایلام گفت: در سال جاری یک هزار و ۴۳۹ خودرو در جاده های ایلام توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد: یک هزار و ۴۳۹ خودرو در شش ماه نخست سال جاری در جاده‌های برون شهری این استان به علت انجام تخلف توقیف شده است.

وی بیان کرد: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش دارد و مهم‌ترین دلیل توقیف این خودروها به همراه نداشتن مدارک شناسایی و گواهینامه و ارتکاب تخلفات حادثه ساز بوده است.

همتی زاده اضافه کرد: در سایه تلاش نیروهای پلیس راه و همکاری عموم رانندگان، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در این استان در شش ماه نخست سال جاری ۱۶ درصد به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.

کد مطلب 5054561

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