محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود تا روز دوشنبه در بعضی ساعات شاهد افزایش رطوبت به ویژه در شهرستان‌های ساحلی استان باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۳۸.۶ و بهبهان با ۱۲.۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری در پایان گفت: در همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۶.۴ و ۱۳.۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.