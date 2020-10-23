محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشههای پیشیابی آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: انتظار میرود تا روز دوشنبه در بعضی ساعات شاهد افزایش رطوبت به ویژه در شهرستانهای ساحلی استان باشیم.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۳۸.۶ و بهبهان با ۱۲.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزه زاری در پایان گفت: در همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۶.۴ و ۱۳.۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
نظر شما