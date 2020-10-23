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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۳۱

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

رطوبت در شهرستان‌های ساحلی خوزستان افزایش می یابد

رطوبت در شهرستان‌های ساحلی خوزستان افزایش می یابد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از افزایش رطوبت در شهرستان‌های ساحلی این استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود تا روز دوشنبه در بعضی ساعات شاهد افزایش رطوبت به ویژه در شهرستان‌های ساحلی استان باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۳۸.۶ و بهبهان با ۱۲.۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری در پایان گفت: در همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۶.۴ و ۱۳.۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 5054651

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