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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۱

در ۲۴ ساعت اخیر؛

۱۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/مرگ ۳۹ بیمار

۱۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/مرگ ۳۹ بیمار

اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یک هزار و ۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران وبیدگل شناسایی شده‌اند.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی یک هزار و ۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد بیمار شناسایی شده در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۲۶۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی استان اصفهان را یک هزار و ۷۶۲ نفر اعلام کرد و گفت: از روز گذشته تاکنون ۱۶۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی تعداد مرگ و میر مشکوک به کرونا در اصفهان را ۳۹ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون نتیجه تست ۲۵ نفر از آنها مثبت اعلام شده است.

کد مطلب 5054671

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
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      رعایت کنید به خدا مرگ مال خانه همسایه نیست چرا این همه بی رحم شدیم چرا به فکر هم نیستیم

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