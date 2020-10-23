۱۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/مرگ ۳۹ بیمار

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی یک هزار و ۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد بیمار شناسایی شده در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۲۶۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی استان اصفهان را یک هزار و ۷۶۲ نفر اعلام کرد و گفت: از روز گذشته تاکنون ۱۶۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی تعداد مرگ و میر مشکوک به کرونا در اصفهان را ۳۹ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون نتیجه تست ۲۵ نفر از آنها مثبت اعلام شده است.