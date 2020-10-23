  1. استانها
  2. قم
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

در ۲۴ ساعت گذشته؛

بستری ۶۷ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم/ ۱۵ نفر فوت کردند

بستری ۶۷ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم/ ۱۵ نفر فوت کردند

قم-رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به پذیرش ۱۰۰ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی ابتلا به کرونا گفت: ۶۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری‌شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا، گفت: ۶۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۰۴ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۶۲۳ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۴۴ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 5054713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها