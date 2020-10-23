به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی ظهر جمعه در ستاد مبارزه با کرونا در استان البرز اظهار کرد: روند رو به رشد شیوع کرونا در البرز، موجب درخواست استانداری مبنی بر تمدید محدودیتها شد، از این رو اعمال محدودیتها از ۲ تا ۱۰ آبان ماه تمدید شده و با جدیت دنبال میشود.
وی در خصوص تمدید اعمال محدودیتهای یکهفتهای برای جلوگیری از شیوع کرونا، افزود: این محدودیتها بهمنظور جلوگیری از شیوع کرونا و حفاظت از سلامت مردم است، چراکه روند گسترش بیماری نگرانکننده است.
استاندار البرز تصریح کرد: اکنون در یک بازه زمانی طولانی در وضعیت قرمز قرار داریم و باید همراهی مردم جهت توقف چرخه شیوع بیشتر شود.
وی اضافه کرد: تمامی بیمارستانهای البرز همراه با نقاهتگاههایی که پیشبینیشده، آماده پذیرش بیماران هستند.
عزیزی خاطرنشان کرد: همچنین برخی شهرهای البرز در زمره ۴۳ شهر کشور با وضعیت قرمز و حاد شیوع کرونا قرار دارند که در این خصوص نیز بنا بر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا برای اتخاذ تدابیر لازم، آمادگی لازم را داریم.
وی متذکر شد: محدودیتهای یکهفتهای در البرز شامل غیرحضوری شدن دانشگاهها، مدارس، مدارس شبانهروزی، حوزههای علمیه، آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبانسراها و سایر آموزشگاهها و تعطیلی استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزهها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی، مساجد و مصلاها، کتابخانهها، باشگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و موارد مشابه، کافه، قهوهخانه و چایخانهها، باغ وحش و شهربازی، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاههای بدنسازی و عدم برگزاری نماز جمعه و هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش است.
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