نیروهای عراقی ۱۰ عنصر تکفیری داعش را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، سلسله عملیات های ضد تروریستی نیروهای عراقی در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق عملیات جدیدی را علیه هسته های پنهان داعش در استان نینوا کلید زدند.

در جریان این عملیات، نیروهای عراقی موفق شدند ۱۰ عنصر تکفیری داعش را که پیشتر تحت تعقیب بودند، شناسایی و بازداشت کنند.

دستگاه اطلاعاتِ ملی عراق اعلام کرد که عملیات مذکور پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه از مکان های استقرار داعش، انجام شد.

پیشتر نیز نیروهای عراقی در عملیات های جدگانه در نقاط مختلف این کشور موفق شدند دهها عنصر تکفیری داعش را شناسایی و بازداشت کنند.