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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۴۹

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز:

دلیل افزایش قیمت گوشت تعیین نشدن نرخ دام زنده است

دلیل افزایش قیمت گوشت تعیین نشدن نرخ دام زنده است

تبریز- مدیرعامل کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در این کلانشهر مربوط به عدم تعیین قیمت دام زنده از سوی نهادهای مرجع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم قدرتی افزود: متأسفانه طی روزهای اخیر و به دنبال افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم، قیمت گوشت قرمز نیز در آذربایجان شرقی و به خصوص تبریز افزایش یافت که در تلاش هستیم با رایزنی و تشکیل جلسات فوری با ستاد تنظیم بازار و نیز صنوف مربوطه مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.

وی اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز به عنوان بزرگترین و مجهزترین کشتارگاه آذربایجان شرقی و شمال غرب کشور بارها خواستار تعیین نرخ دام زنده سبک و سنگین از سوی مراجع ذی صلاح شده است که متأسفانه تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

قدرتی با بیان اینکه توزیع گوشت قرمز در تبریز و کشتار روزانه دام سبک و سنگین در این مجموعه طبق روال روزها و ماه‌های قبل همچنان ادامه دارد، یادآور شد: در این زمینه علاوه بر نهادهای نظارتی، نیروهای بازرسی کشتارگاه صنعتی تبریز بر نحوه توزیع گوشت قرمز در سطح شهر نظارت کامل دارند.

وی با تاکید بر اینکه گران فروشی گوشت قرمز باید توسط نهادهای مسئول پیگیری و با آن برخورد شود، از برگزاری نشست مشترک بین کشتارگاه صنعتی، سازمان صمت و اتحادیه قصابان تبریز جهت بررسی ابعاد مختلف گران‌تر شدن قیمت گوشت قرمز خبر داد.

کد مطلب 5054836

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