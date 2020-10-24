به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر روح‌الله محمدعلی‌نژاد عمران گفت: اندیشه‌ورزی و تعمیق بینش قرآنی در مجموعه نظام بهداشت و سلامت از مهمترین برنامه‌های مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت است که به منظور ارتقاء سطح دانش دینی و قرآنی اعضای پرتلاش نظام بهداشت و سلامت کشور دنبال خواهد شد.

وی با بیان این‌که اعتقاد ما در حوزه فعالیت‌های قرآن ‌و عترت به استفاده حداکثری از دو مؤلفه ظرفیت‌های نخبگانی و دانشجویی در قالب کانون‌ها و انجمن‌ها و دیگری استفاده از فضای مجازی است، گفت: بهره‌گیری حداکثری از فضای مجازی بویژه در شرایط کرونا فرصتی است مغتنم که اگر از آن محروم بمانیم در تحقق بسیاری از اهداف موفق نخواهیم بود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با بیان این‌که در کنار فعالیت‌های ترویجی در رشته‌های حفظ ‌و تلاوت قرآن کریم که با توانی مضاعف دنبال خواهد شد باید به طور جد به بحث «اندیشه‌ورزی و تعمیق بینش دینی و قرآنی» در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان نظام بهداشت و سلامت اهتمام کنیم، اظهار داشت: هرچند بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت تا اندازه‌ای این دغدغه را تأمین می‌سازد لکن کافی نیست.

وی افزود: لذا علی‌رغم اینکه نقش مؤثر رشته‌های مفاهیم در بخش معارف جشنواره قرآن قابل انکار نیست اما نیل به آن مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است که برگزاری دوره‌های آموزشی دانش‌افزائی ویژه اعضاء هیئت علمی و دوره‌های ضمن خدمت کارکنان و... از آن‌دست به شمار می‌رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: باید از ساختارهای تازه‌ای مانند انجمن‌های علمی مطالعات قرآن و سلامت در سطوح اساتید و دانشجویی برای فعالیت‌های زیربنائی استفاده کرد تا در سایه این ظرفیت‌ها مطالعات بین‌رشته‌ای به شکل رسمی‌تری دنبال شود.

وی افزود: گفتمان‌سازی مطالعات بین رشته‌ای در حوزه قرآن و سلامت در فضای علمی جامعه پزشکی، انجام پروژه‌های تحقیقاتی در محیط آکادمیک اساتید و اعضای هیئت علمی و مشارکت دانشجویان در این عرصه با نظارت اساتید مشاور انجمن، نویدبخش تحقق جریان علمی و کاملاً روشمند در عرصه مطالعات بین‌رشته‌ای «قرآن و سلامت» و «قرآن و طب» در آینده‌ای نزدیک خواهد بود.

علی‌نژاد اضافه کرد: دوره‌های مطالعاتی آشنایی با اندیشه‌ قرآنی حضرت علامه جوادی آملی، مرحوم علامه طباطبایی (ره)، شهید مطهری (ره) و دیگر اساتید طراز اول حوزه‌ مطالعات دینی در فضای دانشگاهی از مهمترین برنامه‌های آموزشی مرکز قرآن و عترت خواهد بود که طی آن دانشجویان در یک دوره مطالعاتی با اندیشه و آرای ناب اسلامی آشنا شده و این به نوع خود گامی در تحقق هدف تعمیق بینش قرآنی و دینی در سطح دانشجویان و کارکنان خواهد بود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ضمن تأکید بر این‌که به طور جد وارد فضای تولید علم و کار پژوهشی در حوزه مطالعات قرآن وسلامت خواهیم شد تصریح کرد: پرداختن به «جریان انتظار و مهدویت»، فعالیت «کانون‌های مذهبی»، «گفتمان سازی احیای دو فریضه نماز و امر به معروف و نهی‌از منکر» در مراکز علمی آموزشی و درمانی نظام بهداشت و سلامت از دیگر وظایف ذاتی مرکز قرآن ‌و عترت وزارت بهداشت خواهد بود که به جد دنبال خواهد شد.

این استاد دانشگاه گفت: جریان تولید علم و مطالعات بین رشته‌ای قرآنی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی وابسته به نظام بهداشت و سلامت از اهداف ویژه مرکز قرآن و عترت (ع) است.

وی تاکید کرد: برگزاری «دوره‌های دانش افزایی برای اعضای هیئت علمی» و «دوره‌های ضمن خدمت برای کارکنان در دانشگاه‌ها» زمینه‌ساز شکل‌گیری فضای اندیشه‌ورزی در سطوح نخبگانی به منظور ارتقاء سطح بینش دینی و قرآنی مجموعه نظام بهداشت و سلامت کشور خواهد بود.

علی‌نژاد همچنین به جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این جشنواره جزء اصلی‌ترین برنامه‌های مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت است که تاکنون بیست و چهار دوره از آن برگزار شده و بیست ‌و پنجمین دوره این جشنواره در حال برگزاری است.

وی خاطر نشان کرد: مرحله کشوری بخش معارفی جشنواره با عنوان «بزرگداشت شهید احمدرضا احدی» دانشجوی پزشکی و شهید شاخص قرآنی نظام بهداشت و سلامت، ۲۵ آبان‌ماه همزمان با سالروز تولد این شهید بزرگوار به‌صورت همزمان و برخط (آنلاین) در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این مقام مسؤول با اشاره به برنامه‌های هفته قرآن و دانشگاه گفت: ویژه برنامه‌هایی به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه تدارک دیده‌ایم که طی ۱۸ تا ۲۴ آبان‌ماه همزمان با گرامیداشت مقام علمی و معنوی مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبائی(ره) در مراکز درمانی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی برگزار خواهیم کرد.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، آبان‌ و آذرماه جاری را اوج برنامه‌های ترویجی این مرکز دانست و ابراز داشت: به حول و قوه الهی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، بهمن ماه‌ جاری، میزبان جشنواره ملی قرآن ‌و عترت(ع) دانشجویان خواهد بود که آوردگاه برگزیدگان قرآنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به روز نهم ربیع الاول مطابق با آغاز ولادت امام زمان (عج) و نیز هفته وحدت (۸ تا ۱۸ آبان ماه) اظهار داشت: کارویژه‌هایی برای این دو مناسبت طراحی کرده این که در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه به انجام خواهد رسید.