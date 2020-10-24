آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در استان البرز است که پیامد آن آسمانی صاف همراه با غبار محلی در ارتفاعات با احتمال مه رقیق صبحگاهی و یخبندان، گاهی رشد ابر مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه آسمان البرز امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۵ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتی‌گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعضی ساعات هوا آلوده است و از عصر و شب شاهد رشد ابر خواهیم بود.

وی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و گفت: فردا بیشینه دما ۲۶ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتی‌گراد بوده و طی روزهای آینده البرز با افزایش دما مواجه است.