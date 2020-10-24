  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

برای اهدای کمک‌های خیرخواهانه؛

قهرمانان کشتی و کاراته به کوره‌پز خانه‌های تهران رفتند

قهرمانان کشتی و کاراته به کوره‌پز خانه‌های تهران رفتند

سجاد گنج زاده و حسن رحیمی از قهرمانان عنواندار رشته های کاراته و کشتی جهان بیش از یکصد بسته مواد غذایی و شوینده را در کوره پزخانه‌های اطراف تهران میان مردم توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمک‌های مردمی توسط حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان کشتی آزاد جهان و سجاد گنج زاده قهرمان کاراته جهان و بازی‌های آسیایی میان خانواده‌های کارگری این مناطق محروم توزیع شد.

در حاشیه توزیع بسته‌های غذایی و شوینده، شرایط نامناسب زندگی مردم در نزدیکی کوره پزخانه ها نیز بررسی شد. به گفته این قهرمانان ملی سطح پایین تغذیه و نامناسب بودن شرایط بهداشت عمومی این خانوارها آن هم در محله‌ای در یکی از مناطق تهران کاملاً مشهود بود.

این اقدامات در راستای برنامه‌های مؤسسه فرهنگی هنری خیریه علی ابن ابیطالب (ع) که زیر نظر رسول خادم قهرمان جهان و المپیک اداره می‌شود، صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5055267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها