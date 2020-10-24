به گزارش خبرگزاری مهر، کمک‌های مردمی توسط حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان کشتی آزاد جهان و سجاد گنج زاده قهرمان کاراته جهان و بازی‌های آسیایی میان خانواده‌های کارگری این مناطق محروم توزیع شد.

در حاشیه توزیع بسته‌های غذایی و شوینده، شرایط نامناسب زندگی مردم در نزدیکی کوره پزخانه ها نیز بررسی شد. به گفته این قهرمانان ملی سطح پایین تغذیه و نامناسب بودن شرایط بهداشت عمومی این خانوارها آن هم در محله‌ای در یکی از مناطق تهران کاملاً مشهود بود.

این اقدامات در راستای برنامه‌های مؤسسه فرهنگی هنری خیریه علی ابن ابیطالب (ع) که زیر نظر رسول خادم قهرمان جهان و المپیک اداره می‌شود، صورت می‌گیرد.