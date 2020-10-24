بازرسی از معادن مازندران افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از معدن گلیران اظهار کرد: به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و در راستای تحقق برنامه راهبردی اداره کل بازرسی کار وزارت متبوع با عنوان کاهش حوادث در معادن بازدید از معادن زغال سنگ با حضور بازرسان کار انجام می‌شود.

اصغری افزود: معادن زغال سنگ با توجه به ریسک بالای موجود به واسطه ماهیت کار همواره مورد توجه ویژه جهت پایش ایمنی از طریق بازدیدهای هدفمند قرار دارند و شیوع ویروس کرونا هم دلیلی بر عدم تشدید بازرسی‌ها نشده است.

اصغری توجه به بحث آموزش در راستای افزایش آگاهی ایمنی کارگران و کارفرمایان را ضروری دانست و گفت: تا چندین سال گذشته میزان آگاهی ایمنی به حدی پایین بود که حتی اطلاع از حداقل‌ها نیز احساس نمی‌شد.

وی ادامه داد: ولی در سالهای اخیر با ارائه آموزش‌های تخصصی در تمام استان شاهد افزایش آگاهی ایمنی در جامعه هدف هستیم و این مهم هر ساله با زحمات بازرسان کار بهبود می‌یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اکثر حوادث ناشی از کاری که در استان اتفاق می‌افتد ناشی از بی توجهی به شرایط نا ایمن است وگرنه کسی در این برحه از زمان نمی‌تواند ادعا کند که اطلاعی از ایمنی کار ندارد.

اصغری تصریح کرد: در معادن نیز با استقرار مسئول ایمنی هم به دنبال بررسی و ثبت روزانه وضعیت ایمنی در کارگاه‌ها هستیم و هم آموزش را پیگیری خواهیم کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری با تشدید بازرسی‌ها ۹۰ مورد بازرسی از معادن داشته‌ایم که در این شرایط کرونایی بسی جای تقدیر از بازرسان کار دارد.

وی با تأکید بر عزم راسخ این اداره کل در راستای ارتقا ایمنی معادن خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری با اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار چهار شرکت و ۲۰ تونل استخراج را به علت عدم رعایت موازین قانونی و شرایط بسیار نا ایمن محیط کار تعطیل شدند.