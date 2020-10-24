پیش بینی وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا اواسط هفته آینده روزهایی بدون بارش، آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طی این مدت غبار رقیق صبح گاهی در برخی مناطق مانند شهرکرد و بروجن انتظار می‌رود.

وی تاکید کرد: برای روز دوشنبه با عبور موج ضعیفی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همچنان استقرار توده هوای سرد را در سطح منطقه خواهیم داشت و خصوصاً در نیمه شمالی استان صبحگاه‌های سردی را خواهیم داشت.