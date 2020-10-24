به گزارش خبرنگار مهر نامدار ظهر شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان قزوین اظهار کرد: علی رغم محدودیت‌های مالی دنبال ایجاد یک تست گسترده در استان قزوین هستیم.

وی افزود: فعالیت‌های غربالگری در استان در حال انجام است اما آنچه می‌تواند راهگشای ما باشد تصمیم سازی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

نامدار تأکید کرد: شاهد هستیم محدودیت‌های در نظر گرفته شده نتیجه مثبتی نداشته و باید نوع تصمیم گیری ها و محدودیت‌ها تغییر کند.

وی عنوان کرد: ما تا الان نیاز به قاطعیت در برخوردها حس کرده بودیم و موج سوم یکی از زمینه‌های آن بوده که رخ داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده امروز هیچ بیماری در انتظار تخت آی سی یو نباشد.

وی تصریح کرد: طی این مسیر نیازمند حمایت همه جانبه دستگاه‌ها است و بر همین اساس دست یاری به طرف همه دستگاه‌ها دراز می‌کنیم.

نامدار در پایان گفت: درمانگاه‌های سینا و بیمارستان خیریه رحیمیان نیز در اختیار علوم پزشکی قرار گرفته‌اند که کمک بسیار خوبی بوده است.