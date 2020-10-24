به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید صادق حسینی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه‌های کردستان که به همت سازمان بسیج رسانه استان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برای هر استان یک هفته به عنوان هفته دفاع مقدس پیشنهاد شده که بتوانند نقش استان‌ها در دفاع مقدس را بازخوانی کنند و در این راستا از امروز تا نهم آبان ماه ویژه برنامه‌هایی در سطح استانی و ملی برگزار خواهد شد.

وی افزود: هفته استانی دفاع مقدس کردستان با شعار «۴۰ سال مقاومت و وفاداری مردم کردستان» از امروز آغاز شده و در مجموع ۲۲۰ برنامه در ۴۵ عنوان برای گرامیداشت رشادت و مجاهدت کردستانی‌ها در نظر گرفته شده است.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه‌ها سعی می‌شود مجاهدت‌های که در دوران هشت سال دفاع مقدس از سوی مردم این استان اتفاق افتاده و ما امروز میراث‌دار آن هستیم و به آنها می‌بالیم به تصویر کشیده شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: یک خرد جمعی بین اصحاب رسانه در راستای پیگیری مسائل مهم نظام، مردم و جامعه شکل گرفته است و حس مطالبه‌گری خوبی امروز در بین اصحاب رسانه وجود دارد.

وی افزود: رسانه‌ها بازوی قدرتمندی برای دفاع از نظام و مردم هستند و باید شرایطی را ایجاد کنیم که رسانه‌های وفادار به انقلاب کاملاً مستقل باشند.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها امروز رسالت سنگینی در مقابل عملیات روانی دشمنان دارند و باید این رسالت را به نحو احسن انجام بدهند.

وی افزود: امروز دشمنان در تلاش هستند که جو ناامیدی را ایجاد کنند تا سطح نارضایتی مردمی را بالا برده و اعتماد مردم را به نظام کاهش بدهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نسبت به نوسان قیمت کالاهای اساسی مردم در بازار انتقاد کرد و گفت: نباید اجازه داد هر کس هر قیمتی که می‌خواهد روی اجناس بگذارد.

سردار حسینی افزود: مردم کردستان پنج هزار و ۴۹۶ شهید گلگون کفن را تقدیم انقلاب کرده‌اند و ۲ هزار و ۲۰۰ نقطه یادمانی در نقاط مختلف این استان وجود دارد.

وی افزود: هنوز بسیاری از رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدا و ایثارگران کردستانی به نسل جوان شناسانده نشده و در این مسیر نقش اصحاب رسانه ویژه و کلیدی است.

سردار حسینی ابراز امیدواری کرد که هفته گرامیداشت مجاهدت‌های مردم کردستان در دفاع مقدس فرصتی را فراهم کند تا دیگر هموطنان با ویژگی‌های فرهنگی این استان مرزی بیشتر آشنا شوند.