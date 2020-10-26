صمد نیکخواه بهرامی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا مدتی را در قرنطینه خانگی به سر برد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی این دوره و شرایط بدنی‌اش بعد از ابتلا گفت: اینکه کجا و چطور به کرونا مبتلا شدم را نمی دانم اما بعد از مواجه با برخی علائم تست دادم، به محض اینکه نتیجه مثبت آن را هم گرفتم خود را در منزل قرنطینه کردم.

وی با بیان اینکه ۱۰ روز را در قرنطینه به سر برد، خاطرنشان کرد: به خاطر کرونا شرایط جسمانی‌ام نرمال نبود اما خیلی هم وضعیت وخیم و بدی نداشتم به همین دلیل در مجموع دوره کرونا و قرنطینه برایم سخت و فشرده نگذشت. طی این مدت خود را با فیلم و کتاب و مطالعه سرگرم کردم. در مجموع دوره خیلی وحشتناک و طاقت فرسایی نداشتم.

این ملی پوش بسکتبال با یادآوری اینکه از سه شنبه هفته گذشته و پس از اطمینان از نتیجه منفی آزمایش دوباره کرونا تمریناتش را از سر گرفت، ادامه داد: یک هفته است که مجدداً با دیگر هم تیمی‌هایم در مهرام تمرین می‌کنم. به لحاظ بدنی و آمادگی افت زیادی نداشته‌ام اما به هر حال به خاطر ابتلا به کرونا و دوری ۱۰ روز از تمرین تا حدی افت داشته‌ام. با شرایط تمرینی که در تیم باشگاهی‌ام دارم خیلی زود این مسئله مرتفع خواهد شد و می‌توانم به دوره قبل از کرونا بازگردم.

نیکخواه بهرامی در مورد شرایط تیمش برای حضور در لیگ برتر ۹۹ که از نیمه آبان ماه آغاز می‌شود نیز گفت: مهرام تیم ضعیفی نیست. مثل همیشه با ترکیبی خوب در مسابقات شرکت خواهد داشت و این به خاطر نوع نگاهی است که مدیریت باشگاه به بسکتبال و تیمش دارد. مهرام هر دوره از بهترین‌های شرکت کننده در مسابقات بوده و امسال هم با همین نگاه آماده آغاز لیگ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته امسال لیگ بسکتبال تیم خوب کم ندارد. بازیکنان خوب و تاثیرگذار در ترکیب تیم‌های مختلف پخش هستند و این قطعاً بر روی کیفیت مسابقات تاثیر خوبی خواهد داشت. البته باید لیگ آغاز شود و چند هفته از رقابت تیم‌ها بگذرد تا بتوان در مورد عملکرد آنها نظر قطعی داشت.

بازیکن تیم بسکتبال مهرام همچنین در مورد شیوه برگزاری لیگ برتر و اینکه امسال به خاطر شرایط کرونایی به صورت متمرکز برگزار می‌شود، گفت: مدل جدیدی را در برگزاری مسابقات شاهد خواهیم بود که فکر می‌کنم خیلی هم بد نباشد. اینکه بازی‌ها به صورت متمرکز برگزار می‌شود قاعدتاً نباید روی عملکرد تیم‌ها تاثیری داشته باشد چون شرایط برای همه تیم‌ها یکسان است. البته برخی تیم‌ها تماشاگران‌شان را همراه نخواهند داشت که اگر هم در شهر خود میزبان می‌شدند بازهم به خاطر کرونا احتمالاً از حضور آنها محروم بودند.

نیکخواه بهرامی با بیان اینکه من فکر می‌کنم تا اواسط مسابقات این مشکلات و محدودیت‌ها مرتفع شده و شرایط به حالت نرمال باز می‌گردد، در مورد عملکرد تیمش در لیگ امسال و اینکه می‌تواند جزو مدعیان باشد، گفت: قول دادن در مورد نتیجه غیرمنطقی است اما قطعاً مهرام را جزو مدعیان خواهید دید.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال همچنین در مورد این تیم و دیدارهای انتخابی کاپ آسیا که آذرماه به میزبانی قطر برگزار می‌شود، تصریح کرد: اگر می‌توانستیم میزبان باشیم بهتر بود اما برگزاری دیدارها در قطر نباید روی عملکرد تیم تاثیری داشته باشد چون در کل حریفان‌مان در این رقابت‌ها مدعی نیستند. سوریه و عربستان که باید در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا با آنها دیدار کنیم و حتی خود قطر که حریفمان در پنجره اول بود نسبت به بسکتبال ایران جایگاهی ندارند.