به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جشنواره «توکیوفیلمکس» امسال دوازده فیلم را در بخش مسابقه رسمی خود انتخاب کرد که «جنایت بیدقت» به کارگردانی شهرام مکری یکی از این آثار است. این فیلم یکشنبه ١١ آبان ماه در این جشنواره به اکران در میآید و پس از نمایش، جلسه پرسش و پاسخ به صورت مجازی با کارگردان و تماشاگران حاضر در سالن برگزار میشود.
جشنواره «توکیوفیلمکس» از سوم تا یازدهم آبان ماه و در شهر توکیوی ژاپن برگزار میشود. کن توشی ماندا کارگردان قدیمی سینمای ژاپن ریاست هیأت داوران این جشنواره را برعهده دارد و این فستیوال با نمایش آخرین فیلم او یعنی «مونینگ دوست داشتنی» افتتاح میشود. فیلم اختتامیه جشنواره نیز «باید بهشت باشد» آخرین ساخته ایلیا سلیمان است.
همچنین در برنامه امسال «توکیوفیلمکس» نمایش بعضی از آثار مهمترین کارگردانان سینمای آسیا همچون تسای مینگ لیانگ، جیا ژانگکه، هونگ سان سو و … به چشم میخورد.
«جنایت بیدقت» به تهیهکنندگی نگار اسکندرفر محصول مؤسسه فرهنگی هنری کارنامه است و پخش بین المللی آن را کمپانی «دریم لب» به مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد.
این فیلم پیش از این در بخش رقابتی جشنوارههایی نظیر ونیز، شیکاگو و ویناله به نمایش گذاشته شده و جایزه هوگوی نقرهای شیکاگو را به دست آورده است. و حضور در «توکیوفیلمکس» اولین نمایش آن در آسیا خواهد بود.
