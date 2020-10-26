نامه نخست وزیر پاکستان به زاکربرگ/ اسلام هراسی را ممنوع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر پاکستان در نامه‌ای به مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس‌بوک با اشاره به افزایش افراط گرایی میان مسلمانان، خواستار ممنوعیت محتوای اسلام هراسی در این شبکه اجتماعی شد.

نامه عمران خان در توئیتر منتشر و در آن اشاره شده است، گسترش اسلام هراسی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، به ترویج افراط گرایی و خشونت در جهان منجر می‌شود.

خان در بخشی از این نامه نوشته است: از شما می‌خواهم ممنوعیتی بر محتوای اسلام هراسی و نفرت پراکنی علیه اسلام در فیس‌بوک وضع کنید. بازتاب تعصب و تبعیض، ترویج بیشتر افراط گرایی است.

سخنگوی فیس‌بوک در پاسخ نامه عمران خان به رویترز گفت: این شرکت با تمام اشکال نفرت مخالف است و اجازه نمی‌دهد افراد بر اساس نژاد، قومیت، ملیت یا مذهب به فردی حمله کنند.

در بیانیه این شبکه اجتماعی آمده است: به محض اینکه از وجود چنین محتوای نفرت پراکنی آگاه شویم، آن را حذف می‌کنیم.