بورس در تأمین مالی تولید ضعیف عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش نمایندگان درباره عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اظهار داشت: اساسا مهمترین کار بورس، تنظیم‌گری حرفه‌ای به منظور تأمین مالی بخش تولید است که این مسئله امروز در بورس اتفاق نمی افتد و یک مشکل جدی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت بازارگردانی باید برای تولید جذب شود و کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در این زمینه آماده کرده است که امیدواریم این مسئله و همچنین نقد شوندگی در بورس با کمک این طرح محقق شود.