۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۹

قالیباف در صحن مجلس:

بورس در تأمین مالی تولید ضعیف عمل کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین کار بورس تنظیم گری برای تأمین مالی تولید است که این روزها این مسئله اتفاق نمی افتد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش نمایندگان درباره عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اظهار داشت: اساسا مهمترین کار بورس، تنظیم‌گری حرفه‌ای به منظور تأمین مالی بخش تولید است که این مسئله امروز در بورس اتفاق نمی افتد و یک مشکل جدی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت بازارگردانی باید برای تولید جذب شود و کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در این زمینه آماده کرده است که امیدواریم این مسئله و همچنین نقد شوندگی در بورس با کمک این طرح محقق شود.

زهرا علیدادی

