۱۳۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت ۴۴ بیمار

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: در ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۳۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد بیمار جدید شناسایی شده ۲۴۴ بیمار در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۸۵۳ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند، اضافه کرد: از این تعداد ۳۵۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی افزود: از روز گذشته تاکنون نیز ۱۹۷ بیمار بهبود یافته از بیماری کرونا از مراکز درمانی مختلف در استان اصفهان ترخیص شده‌اند.

نجیمی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر ۴۴ بیمار مشکوک به کرونا جان خود را از دست داده‌اند، اضافه کرد: تست ابتلاء به کرونای ۲۷ نفر از این افراد مثبت اعلام شده است.