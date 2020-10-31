به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هم اندیشی قضات دادگاههای تجدید نظر و بدوی استان تهران با هدف بررسی موضوعات و مشکلات دادرسی در پروندههای خانواده برگزار شد.
عباس ذاقلی، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاههای تجدید نظر دادگستری استان تهران گفت: فلسفه تشکیل این هم اندیشی، ایجاد وحدت رویه و دستیابی به یک نقطه نظر مشترک در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضائی خانواده است و بحث و تبادل نظر بر روی مسائل فی مابین یک ضرورت مهم به شمار میرود و موجب تسریع در رسیدگی، رفع اطاله دادرسی و اتقان آرا صادره خواهد شد.
سرپرست دادگاههای تجدید نظر دادگستری استان تهران افزود: برخی از این مسائل که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد با هدف اتخاذ سیاست واحد برای شناسایی نارساییها موجود در قوانین و مقررات بوده و در تلاش هستیم با تعامل بهینه و مشترک آنها را مرتفع کنیم.
وی پیشنهاد داد: ایجاد یک کار گروه مشترک و فعال میتواند مسائل مورد اختلاف را احصاء کند به نحوی که بیشترین مشکلات به مسائل شکلی بر میگردد تا ماهیتی و این موارد را میتوان با هماهنگیهای علمی فی مابین بر طرف کرد.
یحیی جعفری، معاون قضائی دادگستری و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست گفت: شأن و جایگاه، دانش، ادبیات علمی و قلم قضات تجدید نظر، همواره برای ما محترم و محفوظ است و نظرات شما برای ما متنبه کننده و جنبه آموزشی دارد.
جعفری گفت: ما به دنبال رفع ابهامات و خلاءهای قانونی و اختلافات و در نتیجه ارتقا کیفیت، کمیت و ایجاد رویه واحد در دادگاههای بدوی خانواده هستیم و انتظار داریم ماحصل این جلسات منجر به ساماندهی مشکلات امور خانواده شود تا بتوانیم بیش از پیش، دقیقتر در رسیدگی به پروندههای قضائی خانواده قدم برداریم.
در این نشست ابعاد مختلف موضوعات خانواده از جمله ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مطالبه و تعدیل مهریه، طلاق، تمکین، کارشناسی، مشکلات واحد مددکاری، داوری، اعسار، رفع نواقص و اطاله دادرسی و … مورد بحث قرار گرفت.
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