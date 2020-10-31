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۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۳۸

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۳۸۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۵۱۸۵ بیمار وخیم است

۳۸۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۵۱۸۵ بیمار وخیم است

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور، گفت: در شبانه روز گذشته ۳۸۶ بیمار دیگر فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه در ارتباط تصویری با شبکه خبر، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۸۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۴۱۷ نفر از آنها بستری شدند.

لاری افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶۱۲ هزار و ۷۷۲ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۸۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۴ هزار و ۸۶۴ نفر رسید.

لاری گفت: تا کنون ۴۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: ۵۱۸۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید بیماری و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری گفت: تا کنون ۴ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کد مطلب 5060297
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دروغ كه حناق نيست. شما مردمي كه امروز مراجعه ميكنند براي تست كرونا پنج روز ديگر جواب ميدهيد . چطور ميتوانيد بگوييد طي 24 ساعت گذشته ... نفر به كرونا مبتلا شدند.

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