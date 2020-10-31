۳۸۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۵۱۸۵ بیمار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه در ارتباط تصویری با شبکه خبر، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۸۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۴۱۷ نفر از آنها بستری شدند.

لاری افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶۱۲ هزار و ۷۷۲ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۸۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۴ هزار و ۸۶۴ نفر رسید.

لاری گفت: تا کنون ۴۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: ۵۱۸۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید بیماری و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری گفت: تا کنون ۴ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.