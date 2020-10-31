هشدار درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی واگذاری زمین به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبق پرس، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ماهیت سرمایه گذاری عربستان سعودی در عراق هشدار داده و آن را راهی برای استعمار توصیف کرد.

در این بیانیه از مقامات مسئول عراقی خواسته شده است که جلوی پروژه واگذاری زمین‌هایی برای سرمایه گذاری به سعودی‌ها در کربلا، مثنی و نجف گرفته شود و تاکید شده است که این اقدام پیامدهای خطرناکی برای امنیت و حاکمیت عراق خواهد داشت و به ذخایر راهبردی آب‌های زیرزمینی عراق نیز آسیب می‌زند.

در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت توقف واگذاری ۱۵۰ هزار دونم از اراضی بادیه عراق، از عشایر اصیل عراقی و تمام نیروهای ملی این کشور خواسته شده است که با این پروژه مخالفت کرده و جلوی آن را بگیرند.

این در حالی است که قبلاً قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز بر مخالفت با تلاش‌های عربستان سعودی برای سیطره بر مناطقی از خاک عراق به بهانه سرمایه گذاری تاکید کرده بود.

«قیس الخزعلی» در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: با ما با تلاش‌های رژیم سعودی برای سیطره بر مناطق وسیعی از استان‌های الانبار، نجف، المثنی و بصره به بهانه سرمایه گذاری مخالفیم. این طرح تهدیدات امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد چرا که از سوی رژیمی می‌خواهد اجرا شود که سوابق زیادی در ایجاد ناامنی و بی ثباتی در عراق و صدور فتواهای تکفیر و ارسال صدها تروریست انتحاری و نیز حمایت اطلاعاتی و مالی از آنها دارد. ضمن اینکه این پروژه با طرح عادی سازی روابط با دشمن ابدی عراق (رژیم اسرائیل) که در حقیقت رژیم سعودی آن را هدایت می‌کند همزمان شده است. همچنین طرح عربستان سعودی برای کشاورزی در مناطق فوق الذکر به دلیل نوع کشتی که قرار است در آنجا انجام شود، موجب زیان‌های اقتصادی سنگین به ذخیره آب‌های زیرزمینی عراق می‌شود. از تمام نخبگان دانشگاهی در تمام زمینه‌ها، دانشجویان عزیز و نهادهای اجتماعی و در راس آنها شیوخ و بزرگان عشایر و همچنین گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی می‌خواهیم که با این طرح خبیثانه مخالفت کرده و اجازه انجام آن را ندهند.