فدراسیون جهانی والیبال: «معروف» مغز متفکر تیم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی درباره ارزیابی عملکرد سعید معروف و ویژگیهای این ملیپوش کشورمان، نوشت:
«سعید که از خانوادهای شدیداً والیبالی پا به عرصه این رشته گذاشته و اکنون ۳۵ سال سن دارد، در تمامی ردههای سنی والیبال ایران به میدان رفته است. معروف با تیم زیر ۱۹ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا سال ۲۰۰۳ به مدال نقره رسید و یک سال بعد در رقابتهای زیر ۲۰ سال آسیا، بار دیگر صاحب مدال نقره شد. این بازیکن در سال ۲۰۰۴ در رقابتهای زیر ۱۹ سال قهرمانی جهان هم به مدال برنز رسید.
معروف از سال ۲۰۰۵ در تیم ملی بزرگسالان ایران حضور دارد و بخشی از تیمی است که در کاپ آسیایی (AVC Cup) سال ۲۰۰۸ (تایلند) و ۲۰۱۰ (تهران) موفق به کسب مدال طلا شد. وی همچنین در رقابتهای قهرمانی آسیا در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ به مدال طلا رسید. ضمن اینکه در دو دوره بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز با تیم ایران به عنوان قهرمانی رسید.
در بعد بینالمللی، معروف کمک کرد تا تیم ملی والیبال ایران در جام بزرگ قهرمانان جهان سال ۲۰۱۷ در کشور ژاپن، به مدال برنز دست پیدا کند. همچنین در سطح باشگاهی، سعید معروف کمتر در خارج از مرزهای ایران حضور داشته و با تیمهای صنام تهران، کاله مازندران و متین ورامین موفق به کسب قهرمانی ایران شده است.»
بخش پایانی این گزارش نیز به توضیح تیمهایی که معروف در سالهای اخیر تغییر داده است پرداخته و در اینباره بیان شده است: «وی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵، برای مدت نیم فصل به تیم پرقدرت زنیت کازان پیوست و با این تیم، قهرمان سوپر لیگ روسیه شد تا مدال ارزشمند لیگ قهرمانان والیبال اروپا را به گردن بیاویزد. معروف برای مدت سه سال به ایران بازگشت و پس از آن، به تیم ایتالیایی «اِما ویلاس سیهنا» پیوست. این تنها فصلی بود که تیم سیهنا در لیگ سریآ ایتالیا حضور داشت. پس از اینکه سیهنا در فصل ۱۹-۲۰۱۸ به دسته دوم سقوط کرد، معروف به بایک موتور پکن پیوست.»
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