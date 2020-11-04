دیدگاه شهید رجایی درباره انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی از روزنامه اطلاعات سال ۵۹ و اظهارات شهید رجایی درباره انتخابات آمریکا را منتشر کرد.

شهید رجایی، نخست‌وزیر وقت در ۱۵ آبان ۱۳۵۹ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی مصاحبه‌ای درباره رئیس‌جمهور آینده آمریکا گفت: «از نظر ما، ریگان و کارتر هیچ تفاوتی ندارند و هر دوی آنها حافظ منافع امپریالیسم آمریکا هستند… این مسئله برای ما واقعه‌ی مهمی نمی‌تواند باشد.

زمانی بود که این موضوع برای کشورهایی مانند ایران اهمیت خاصی داشت چون سیاست ما به دولت آمریکا متکی بود. اما سیاست جمهوری اسلامی ایران مستقل است و برای ما انتخاب ریگان و کارتر هیچ فرقی ندارد.»