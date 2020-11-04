ائتلاف آمریکایی در سوریه ۱۰ غیرنظامی را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نیروهای ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا اقدام خصمانه جدیدی را در سوریه انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، منابع عرب زبان اعلام کردند که ائتلاف آمریکایی اخیراً ۲ عملیات هلی برن را در نقاطی از سوریه ترتیب داده است.

در عملیات اول که در منطقه «الصبحه» واقع در شرق استان دیرالزور انجام شد، نیروهای ائتلاف آمریکایی ۷ غیرنظامی سوری را ربودند.

این درحالی است که در عملیات هلی برن دوم که در حومه استان حسکه انجام شد ۳ غیرنظامی سوری ربوده شدند.

رسانه‌های سوری اعلام کردند که مزدورانِ ایالات متحده در سوریه به آمریکایی‌ها در ربایش شهروندان سوری کمک کردند.

تداوم حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه در حالی است که دولت دمشق بارها خواستار خروج این ائتلاف از خاک کشور خود شده است. با این حال، ائتلاف آمریکایی به حضور غیرقانونی خود در خاک سوریه ادامه می‌دهد و مجامع بین المللی نیز در قبال این حضور غیرقانونی سکوت پیشه کرده اند.