حضور قطعی تیم بسکتبال سه نفره بانوان در مسابقات گزینشی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) ۱۶ تیم - ۸ تیم دختران و ۸ تیم پسران- در رشته سه نفره در المپیک ۲۰۲۰ به رقابت می‌پردازند.

در بخش دختران این مسابقات، تیم سه نفره ایران شانس حضور در توکیو را دارد البته در صورتیکه بتواند در دو رویداد انتخابی امتیاز لازم برای کسب سهمیه را از آن خود کند. این دو رویداد سال آینده میلادی به میزبانی اتریش و مجارستان برگزار می‌شوند. به گفته نیکا بیک لیک لی سرمربی تیم بسکتبال سه نفره دختران، فدراسیون اعزام این تیم به این دو کشور را تصویب کرده و بر همین اساس برنامه اردوهای آماده سازی هم آماده شده است.

طبق اعلام فیبا، اتریش در تاریخ ۲۶ تا ۳۰ ماه می سال ۲۰۲۱ و در شهر گراتس میزبان مسابقات کسب سهمیه در بخش سه نفره است. تیم ایران می‌تواند با قرارگرفتن در رده‌های اول تا سوم این رقابت‌ها همچون چین و مغلوستان به عنوان نماینده قاره آسیا در المپیک شرکت کند.

شرط المپیکی شدن در مسابقات مجارستان اما فقط تصاحب جایگاه نخست رقابت هاست. این مسابقات اول ژوئن در بوداپست آغاز می‌شود و تیم‌هایی در آن شرکت می‌کنند که فاقد تجربه المپیکی هستند.

برای اعزام به اتریش و مجارستان، تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران تا پیش از پایان سال جاری چند مرحله اردوی آماده سازی برگزار خواهد کرد.

نیکا بیک لیک لی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: برنامه مورد نظر برای مراحل مختلف آماده سازی تیم ملی را به فدراسیون ارائه کرده‌ایم. طبق این برنامه اردوی آماده سازی ملی‌پوشان از اواخر آبان ماه یا اوایل آذرماه آغاز و به صورت متوالی تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای ماه‌های آبان، آذر و دی یک مرحله اردو پیش بینی شده است. بهمن ماه دو مرحله اردو خواهیم داشت و این تعداد اردو در ماه اسفند یک مرحله افزایش خواهد داشت.

سرمربی تیم بسکتبال سه نفره بانوان در مورد تعداد اردونشینان نیز گفت: با ۹ و حداکثر ۱۰ نفر اردوها را آغاز می‌کنیم. تا بهمن ماه ریزشی در میان بازیکنان نداریم اما از آن به بعد به تدریج ترکیب اردونشینان را به ترکیب اصلی تیم ملی نزدیک می‌کنیم.

به گفته وی، تیم بسکتبال سه نفره بانوان سال آینده و پیش از اعزام به اتریش و مجارستان، اردوهای آماده سازی خود را دنبال می‌کند ضمن اینکه احتمال اعزام به یک رویداد آسیایی در فروردین ماه هم وجود دارد.

بیک نیک لی با یادآوری اینکه چهار بازیکن ترکیب تیم‌های سه نفره را در اعزام‌ها تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: البته در فهرست اولیه که در اختیار فیبا و برگزارکنندگان مسابقات قرار می‌گیرد دو بازیکن دیگر هم معرفی می‌شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان جایگزینی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان در مورد شانس این تیم برای کسب سهمیه المپیک از میادین انتخابی پیش رو گفت: هر دو رویداد سخت است. در مسابقات اتریش تیم‌هایی مانند آمریکا، ایتالیا، فرانسه و … حضور دارند که جزو ۲۰ تیم اول رنکینگ جهانی هستند اما در جام‌های جهانی اخیر نتیجه نگرفته‌اند و سهمیه هم ندارند. در مجارستان هم تیم‌هایی حضور دارند که صاحب رنکینگ جهانی اند اما برای اولین شانس ورود به المپیک را پیدا کرده‌اند.

نیکا بیک لیک لی تاکید کرد: تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران سابقه قرار گرفتن در رده پنجم رنکینگ جهانی را دارد و هیچ وقت از رده ۱۴ - ۱۳ هم پایین‌تر نرفته است اما باید پذیرفت که همه تیم‌های حاضر در میادین اتریش و مجارستان هدمند هستند. تلاش و امیدمان این است که از این دو رویداد صاحب سهمیه شویم.