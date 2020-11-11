  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

استمرار بازرسی از سطح صنوف؛

۳۰ واحد تجاری دلفان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب شد

۳۰ واحد تجاری دلفان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب شد

نورآباد- در جریان بازرسی‌های کمیته‌های ستاد مدیریت کرونا در شهرستان دلفان، ۳۰ واحد تجاری به علت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، در ادامه بازرسی‌های کمیته‌های ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا تعدادی از واحدهای تجاری شهرستان دلفان پلمب شد.

با اجرای طرح بازدید و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، درب ۳۰ واحد تجاری شهرستان دلفان به علت تخطی از دستورالعمل‌های ستاد مدیریت کرونا با دستور قضائی پلمب شد.

در همین راستا از ۲۵۰ واحد صنفی دیگر تذکر کتبی اخذ و در صورت تکرار تخلف و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب خواهند شد.

همچنین ۴۵ واحد تجاری و ۳ آرایشگاه زنانه در شهرستان نیز پس از پلمب کسب و کار برای طی کردن مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.

براساس این گزارش، پلمب شبانه اماکن عرضه قلیان و چایخانه‌های سنتی از دیگر اقداماتی بود که در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهرستان دلفان صورت گرفت.

کد مطلب 5069284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه