به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، در ادامه بازرسی‌های کمیته‌های ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا تعدادی از واحدهای تجاری شهرستان دلفان پلمب شد.

با اجرای طرح بازدید و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، درب ۳۰ واحد تجاری شهرستان دلفان به علت تخطی از دستورالعمل‌های ستاد مدیریت کرونا با دستور قضائی پلمب شد.

در همین راستا از ۲۵۰ واحد صنفی دیگر تذکر کتبی اخذ و در صورت تکرار تخلف و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پلمب خواهند شد.

همچنین ۴۵ واحد تجاری و ۳ آرایشگاه زنانه در شهرستان نیز پس از پلمب کسب و کار برای طی کردن مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.

براساس این گزارش، پلمب شبانه اماکن عرضه قلیان و چایخانه‌های سنتی از دیگر اقداماتی بود که در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهرستان دلفان صورت گرفت.