خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: حذف عوارضی دوم اتوبان تهران ساوه مطالبه ۱۰ ساله مردم رباط کریم و بهارستان است، که همچنان علی رغم وعده‌های پی در پی مسئولین در پیچ و خم تصمیم‌های مسئولان مربوطه دست به دست می‌شود.

«عوارضی دوم اتوبان تهران ساوه به دلیل نارضایتی شدید مردم حذف خواهد شد.»، خبری بود که در روز ۱۲ مهر سال ۱۳۹۱ از قول نماینده مردم وقت رباط کریم و بهارستان منتشر شد اما از آن زمان تاکنون هنوز مردم با پیامک‌های دریافت عوارض روبه‌رو می‌شوند.

سال گذشته و ۲۶ تیرماه ۹۸ بود، که مجتبی خانجانی، فرماندار وقت بهارستان از دریافت مصوبه حذف عوارضی اول اتوبان تهران- ساوه از کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خبر و وعده برچیده شدن این عوارضی را داده بود، اما این عوارضی هرگز برچیده و حذف نشد.

هنوز هم مانند قبل پیامک‌های دریافت عوارض برای ما ارسال می‌شود

یکی از شهروندان رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسفند سال گذشته بود، که مدیرکل بهره برداری آزادراه‌ها از پرداخت پیمایشی عوارض در آزادراه تهران- ساوه و معاف شدن اهالی رباط کریم و بهارستان از پرداخت این عوارض خبر داده بود، اما هنوز هم مانند قبل پیامک‌های دریافت عوارض برای ما ارسال می‌شود.

محمد معینی گفت: باید مسئولان فکری اساسی برای این عوارض که مدت‌ها است، از چالش‌های عمده برای اهالی شده است، بکنند.

این عوارض نه تنها مردم عادی و شهروندان این دو شهرستان پر جمعیت در جنوب غرب استان تهران را آزار می‌دهد، که رانندگان کامیون، اتوبوس، تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی این منطقه نیز از عوارض این آزادراه گلایه مند هستند.

انتقاد رانندگان تاکسی به عوارض آزادراهی

جمعی از رانندگان تاکسی رباط کریم و بهارستان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عوارضی‌های دریافت شده در این مسیر اظهار داشته‌اند: قرار بود، عوارضی آزادراه تهران- ساوه در مسیر رباط کریم و بهارستان جمع شود، اما اکنون الکترونیکی شده است.

در این نامه آمده است: در درخواست کتبی ما نمایندگان تاکسی‌هایی که در مسیر آزادراه تهران- ساوه تردد می‌کنند، از جنابعالی و پیگیری‌های شما با وزیر محترم راه به معاف شدن تاکسی‌های حومه از این بزرگراه به توافق رسیدید و حتی خبر معافیت عوارض برای تاکسی‌های حومه‌ای در رسانه ملی نیز اعلام شد، اما متأسفانه همچنان مبالغ سنگین در بدهی عوارض ما ثبت شده است.

رانندگان تاکسی در این نامه می‌افزایند: همچنین از اول مهرماه نیز از راهور پیامک‌هایی به دست رانندگان می‌رسد، که ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند و در غیر این صورت به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به علت عدم پرداخت عوارض آزادراهی جریمه خواهند شد، لذا با توجه به رکود اقتصادی و تورم که در مورد خودرو و لوازم یدکی چندین برابر است، رانندگان به هیچ عنوان قادر به پرداخت چنین مبالغی نیستند و در صورت تداوم این امر بعد از مدتی امکان سرویس دهی به همشهریان محترم عملاً برای ناوگان حمل و نقل عمومی غیرممکن می‌شود.

آخرین فرصت برای حذف عوارضی تهران-ساوه آخر آبان ماه است

نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی در جمع کامیون‌دارانی که به دریافت عوارض نامتعارف اتوبان ساوه اعتراض داشتند، حاضر شد و در این خصوص گفت: آخرین فرصت برای حذف عوارضی تهران-ساوه آخر آبان ماه است.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی اظهار کرد: اگر تا آخر آبان ماه پرداخت عوارض متوقف نشود، در مجلس به طور جدی از وزیر راه پیگیری خواهم کرد.

مردم برای مسیر پنج الی ۱۰ کیلومتری نباید عوارض پرداخت کنند

وی همچنان عوارضی اتوبان تهران- ساوه را ناعادلانه خواند و گفت: در ۲۰ کیلومتر مسیر نسیم‌شهر، گلستان، رباط‌کریم و پرند سه عوارضی قرار دارد، که اهالی برای هر کدام باید مبلغ دو هزار پرداخت کنند، که منطقی نیست.

نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چرا وعده حذف عوارضی دوم تهران- ساوه اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: سال ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس دهم وعده حذف عوارضی دوم تهران- ساوه را دادم که اجرا نیز شد و به مدت دو سال عوارض دریافت نمی‌شد.

نوروزی گفت: آن زمان اتوبان تحت اجاره یکی از بانک‌ها بود، اما پس از تغییرات مجدد دوربین‌ها نصب و اخذ عوارض آغاز شد، که عدم دریافت آن را پیگیری خواهم کرد.

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی نیز اذعان دارد، که اخذ عوارضی برای مسیر ۲۰ کیلومتر ظلم به مردم این منطقه است، افزود: برای رفع این معضل به تعزیرات حکومتی و دادسرا نیز شکایت کرده‌ام، اگر افراد از این آزادراه ۱۵۰ کیلومتر به سمت ساوه جا به جا شوند، پرداخت عوارض معقول است، اما مردم برای پنج الی ۱۰ کیلومتر و رسیدن به شهرهای گلستان، رباط کریم نباید عوارض پرداخت کنند.

سوال اینجا است، که آیا حق این مردم است، که برای مطالبه حق خود این‌چنین مورد بی‌مهری مسؤولان قرار گیرند و برای هر تردد به تهران و بالعکس مبالغی در حدود ۱۲ هزار تومان برای عوارض آزادراهی پرداخت کنند.