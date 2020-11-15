صنوف مواد غذایی، دارویی و بهداشتی محدودیت ساعات فعالیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی شنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصناف از ساعت شش عصر به بعد اجازه فعالیت ندارند، افزود: محدودیت ساعتی و اهرمهای نظارتی و قانونی تازه ای برای برخورد با متخلفان پیش بینی شده است.
وی بیان داشت: در راستای نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، هماهنگیهایی بین تعزیرات حکومتی، بازرسی صمت، بازرسی اصناف، نمایندگان بهداشت، و نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای اجرایی انجام میشود.
صالحی افزود: از امروز، همه دستگاههای اجرایی و نظارتی مصمم به اجرای دقیق و بدون اغماض مقررات ابلاغی تازه در محدودیت کردن فعالیت واحدهای صنفی هستند و بازرسین در قالب گشتهای مشترک بر بازار نظارت کافی دارند.
وی تصریح کرد: بیشترین ازدحام جمعیت در مرکز شهر از ساعت شش به بعد بوده و طبق دستور ستاد کرونا، محدودیتها در مرکز استان اجرایی شده است.
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