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۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۳۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد:

صنوف مواد غذایی، دارویی و بهداشتی محدودیت ساعات فعالیت ندارند

صنوف مواد غذایی، دارویی و بهداشتی محدودیت ساعات فعالیت ندارند

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ممنوعیت فعالیت صنوف از ساعت شش عصربه بعد، شامل صنوف مواد غذایی، دارویی و بهداشتی نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی شنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصناف از ساعت شش عصر به بعد اجازه فعالیت ندارند، افزود: محدودیت ساعتی و اهرمهای نظارتی و قانونی تازه ای برای برخورد با متخلفان پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در راستای نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، هماهنگی‌هایی بین تعزیرات حکومتی، بازرسی صمت، بازرسی اصناف، نمایندگان بهداشت، و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

صالحی افزود: از امروز، همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مصمم به اجرای دقیق و بدون اغماض مقررات ابلاغی تازه در محدودیت کردن فعالیت واحدهای صنفی هستند و بازرسین در قالب گشت‌های مشترک بر بازار نظارت کافی دارند.

وی تصریح کرد: بیشترین ازدحام جمعیت در مرکز شهر از ساعت شش به بعد بوده و طبق دستور ستاد کرونا، محدودیت‌ها در مرکز استان اجرایی شده است.

کد مطلب 5071522

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