تهدید کرونا برای ۲۵۰ فرصت شغلی حوزه جوانان و ورزش تایباد

یونس شیخ احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا تعداد ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه جوانان و ۵۰ فرصت در حوزه ورزش را با تهدید رو به رو کرده است، افزود: اگر شرایط کرونایی ادامه یابد ۲۰ فرصت به تعطیلی کامل خواهند رسید.

مدیر اداره ورزش و جوانان تایباد بیان کرد: سه باشگاه تایبادی برای تسهیلات مقابله با کرونا درخواست داده اند که اسامی دو مدیر باشگاه تایید و در نهایت مراحل پرداخت یک باشگاه به بانک عامل معرفی شده است.

وی با بیان که مقدار تسهیلات کرونا حدود ۸۰ میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: متاسفانه این مبلغ نیز توسط بانک عامل به ۸ میلیون تومان کاهش یافت.

شیخ احمدی با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان تایباد ۲۴ مکان ورزشی دارد، ادامه داد: از این تعداد مکان ذکر شده، ۱۰ مورد سالن سرپوشیده است که با آغاز شیوع کرونا ۵ مکان به طور رسمی تعطیل شده و ۵ مکان باقی مانده هر روز ضدعفونی می شوند.

وی با بیان اینکه فقط به دو باشگاه تایبادی تسهیلات مقابله با کرونا تعلق گرفته است، گفت: تعدادی از باشگاه ها برای دریافت وام ثبت نام نکرده اند و بقیه مواردی هم که ثبت نام انجام داده اند از آنها تنها فقط دو مورد توسط ستاد ملی کرونا تایید شده است.

شیخ احمدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا به حال از ۱۰۰ مورد از اماکن ورزشی تایباد بازدید انجام شده که متاسفانه حدود ۲۰ درصد آنها پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده اند که با تذکرات جدی بازرسین اداره ورزش و جوانان و بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان، نواقص برطرف شد.