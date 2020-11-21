مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط مصدومیتش که از ناحیه کتف راست دچار آن شده و باعث لغو تمریناتش شده است، توضیح داد.

وی در این زمینه گفت: این مصدومیت کهنه و قدیمی و مربوط به بهمن ماه سال قبل می‌شود. از اسفندماه پارسال تا اردیبهشت ماه امسال که به خاطر کرونا تمرینات آن‌چنانی نداشتیم به ناحیه آسیب دیده استراحت دادم اما بعد از آن با شروع تدریجی تمریناتم، این بخش درگیر فشارهای تمرینی شد طوری که درد زیادی را به خاطر آن متحمل شدم.

این ملی پوش اسلحه سابر با اشاره به پیگیری‌هایی که برای بهبود وضعیت آسیب دیدگی‌اش داشت، خاطرنشان کرد: بعد از ام آر آی مشخص شد که با پارگی تاندون و عوارض آن مواجه شده‌ام. دکتر خورسندی که پزشک معالجم است دوشنبه گذشته ضمن تجویز داروهای جدید، دو هفته استراحت مطلق را برایم توصیه کرد.

عابدینی ادامه داد: بنابراین تا دو هفته دیگر هیچ تمرینی نخواهم داشت و بعد از آن می‌توانم تمریناتم را آغاز کنم. اگر تا ۲ ماه بعد از آن دردی احساس نکنم به این معناست که مشکل حادی وجود ندارد اما اگر بعد از این مدت مجدد با درد مواجه شوم باید فکر اساسی‌تری برای مصدومیتم داشته باشم. این فکر می‌تواند جراحی یا هر اقدام دیگری باشد که به بهبود کامل وضعیت آسیب دیدگی ام کمک کند.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و بهداد سلیمی در رابطه با مصدومیتش در پاسخ به اینکه فدراسیون چه حمایتی در این دوره داشت، از برخی بی توجهی‌ها انتقاد کرد و گفت: طی این مدت از طرف فدراسیون، رئیس یا دبیر آن هیچ پیگیری بابت مصدومیتم نشد. انگار نه انگار که من سهمیه المپیک را در اختیار دارم و قرار است در بازی‌های توکیو شرکت کنم.

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از فراهم نبودن شرایط برای حمایت بیشتر از ملی پوشان هم انتقاد کرد و گفت: ما ورزشکاران به جز حقوقی که از فدراسیون بابت حضور در ترکیب تیم ملی می‌گیریم، منبع درآمد دیگری نداریم و همین موضوع برای مان دغدغه ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: هر ورزشکاری برای امرار معاش به حضور در مسابقات باشگاهی نیاز دارد. امسال شرایط به گونه‌ای است که شاید امکان برگزاری این رقابت‌ها از طرف فدراسیون نیست اگرچه سال گذشته هم در فدراسیون شمشیربازی در برگزاری مسابقات باشگاهی کوتاهی کرد.

عابدینی در پاسخ به این پرسش که «حقوق دریافتی اش از فدراسیون چقدر است؟»، گفت: حقوق دریافتی ام از فدراسیون ۸ میلیون تومان است که اصلاً کافی نیست چون نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای من و خانواده ام باشد. طی ماه‌های گذشته هم به جز این حقوق مصوب حمایت مالی دیگری از فدراسیون ندیده‌ام. مسابقات باشگاهی هم نداریم تا منبع درآمد داشته باشیم.

وی افزود: شرایط رقابت در شمشیربازی خیلی متفاوت از دیگر رشته‌ها مانند کشتی است. در شمشیربازی، بازیکنان رو در روی هم قرار نمی‌گیرند اما به هر حال به خاطر شرایط فعلی کرونا و سلامت بازیکنان فعلاً شرایط برگزاری مهیا نیست اما جالب است که فدراسیون اصلاً برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

ملی پوش المپیکی شمشیربازی ایران تاکید کرد: من هم مانند دیگر دارندگان سهمیه المپیک حقوق مصوب یک ساله برای المپین ها را از طرف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک گرفته‌ام. این حمایت صرفاً به خاطر المپیک بود. نمی دانم وقتی مسابقات باشگاهی نداریم، چطور باید حمایت شویم؟