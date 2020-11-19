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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۹:۲۴

هم‌زمان با هفته بسیج؛

بسیج برای قطع زنجیره شیوع کرونا به صحنه می آید

بسیج برای قطع زنجیره شیوع کرونا به صحنه می آید

اردبیل - همزمان با آغاز هفته بسیج، طرح سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان «هر پایگاه مقاومت بسیج یک پایگاه سلامت» برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در جلسه ستاد ساماندهی طرح هر پایگاه مقاومت یک پایگاه سلامت اظهار کرد: ستاد مدیریت این طرح از پنج کمیته تشکیل و مسئولان کمیته‌ها مشخص شده است که از روز شنبه با بسیج کلیه نیروهای دانشگاه علوم پزشکی و سپاه و بسیج اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئولان کمیته‌ها افراد خلاق و در سطح حداقل معاونت‌ها باشند، افزود: در اجرای این طرح کمیته آموزش، کمیته عملیات، کمیته قرنطینه، کمیته مردمی و کمیته نظارت و پایش با ابلاغ مستقیم و با دستورالعمل کشوری انجام وظیفه می‌کنند و شهرستان‌ها نیز به مثابه مرکز استان با محوریت فرمانداری‌ها به صورت مستقل باید این چارت را تشکیل دهند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف آگاهی بخشی، پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه هوشمند خانه پایه، درمان و کمک مومنانه به مدت دو هفته برگزار می‌شود و تا وضعیت نارنجی و سفید تلاش می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با حضور بسیجیان، پزشکان و پرستاران به صورت خانه به خانه اجرا می‌شود گفت: آموزش و فرهنگ سازی با کمک رسانه‌ها می‌تواند در اجرای محدودیت‌ها و شناسایی و غربال بیماران ابتلاء به کرونا و قرنطینه بیماران نسبت به کاهش و قطع زنجیره این ویروس مؤثر باشد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور برپایی نقاهتگاه‌ها در شرایط بحرانی ضرورت دارد و از ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی باید استفاده شود.

بهنام جو تصریح کرد: در کنار پایگاه‌های مستقر و ثابت پنج اکیپ سیار با تمام تجهیزات که با مشارکت فوریت‌های پزشکی و هلال احمر مشخص شده صرفاً برای رسیدگی و خدمات رسانی به بیماران کرونایی تعیین شده اند.

استاندار با اشاره به اینکه در تأمین پرسنل از دانشجویان ترم آخر و انترن ها استفاده شود گفت: با فراخوان می‌توان از ظرفیت دانشجویان پزشکی و پرستاران طرحی استفاده شود و با کمک این نیروها تست اولیه در محل زندگی و یا نزدیکترین پایگاه انجام شود و نقشه پراکندگی بیماران نیز تهیه شود.

وی از رسانه‌ها خواست در راستای رسالت ذاتی خود در بحث آموزش و اطلاع رسانی کمک یار کادر درمان باشند و مردم نیز بخاطر حفظ جان خود و عزیزانشان در اجرای این طرح‌ها کمک کنند.

به گفته بهنامجو در حال حاضر شهرستان‌های اردبیل، مشگین شهر و پارس آباد در وضعیت قرمز و شهرستان‌های خلخال، گرمی، اصلاندوز و نیر در وضعیت نارنجی قرار دارند.

کد مطلب 5075340

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