بسیج برای قطع زنجیره شیوع کرونا به صحنه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در جلسه ستاد ساماندهی طرح هر پایگاه مقاومت یک پایگاه سلامت اظهار کرد: ستاد مدیریت این طرح از پنج کمیته تشکیل و مسئولان کمیته‌ها مشخص شده است که از روز شنبه با بسیج کلیه نیروهای دانشگاه علوم پزشکی و سپاه و بسیج اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئولان کمیته‌ها افراد خلاق و در سطح حداقل معاونت‌ها باشند، افزود: در اجرای این طرح کمیته آموزش، کمیته عملیات، کمیته قرنطینه، کمیته مردمی و کمیته نظارت و پایش با ابلاغ مستقیم و با دستورالعمل کشوری انجام وظیفه می‌کنند و شهرستان‌ها نیز به مثابه مرکز استان با محوریت فرمانداری‌ها به صورت مستقل باید این چارت را تشکیل دهند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف آگاهی بخشی، پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه هوشمند خانه پایه، درمان و کمک مومنانه به مدت دو هفته برگزار می‌شود و تا وضعیت نارنجی و سفید تلاش می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با حضور بسیجیان، پزشکان و پرستاران به صورت خانه به خانه اجرا می‌شود گفت: آموزش و فرهنگ سازی با کمک رسانه‌ها می‌تواند در اجرای محدودیت‌ها و شناسایی و غربال بیماران ابتلاء به کرونا و قرنطینه بیماران نسبت به کاهش و قطع زنجیره این ویروس مؤثر باشد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور برپایی نقاهتگاه‌ها در شرایط بحرانی ضرورت دارد و از ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی باید استفاده شود.

بهنام جو تصریح کرد: در کنار پایگاه‌های مستقر و ثابت پنج اکیپ سیار با تمام تجهیزات که با مشارکت فوریت‌های پزشکی و هلال احمر مشخص شده صرفاً برای رسیدگی و خدمات رسانی به بیماران کرونایی تعیین شده اند.

استاندار با اشاره به اینکه در تأمین پرسنل از دانشجویان ترم آخر و انترن ها استفاده شود گفت: با فراخوان می‌توان از ظرفیت دانشجویان پزشکی و پرستاران طرحی استفاده شود و با کمک این نیروها تست اولیه در محل زندگی و یا نزدیکترین پایگاه انجام شود و نقشه پراکندگی بیماران نیز تهیه شود.

وی از رسانه‌ها خواست در راستای رسالت ذاتی خود در بحث آموزش و اطلاع رسانی کمک یار کادر درمان باشند و مردم نیز بخاطر حفظ جان خود و عزیزانشان در اجرای این طرح‌ها کمک کنند.

به گفته بهنامجو در حال حاضر شهرستان‌های اردبیل، مشگین شهر و پارس آباد در وضعیت قرمز و شهرستان‌های خلخال، گرمی، اصلاندوز و نیر در وضعیت نارنجی قرار دارند.