مبلمان شهری سمبل نوآوری های فرهنگی و هویتی

گروه جامعه خبرگزاری مهر، عیسی بروشان کارشناس مدیریت شهری در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به تشریح ضرورت و ویژگی‌های مبلمان شهری پرداخت و نوشت: «با شروع انقلاب صنعتی، اختراع اتومبیل و گسترش جمعیت، حیات اجتماعی شهرها عمیقاً دگرگون شد. تأثیر انقلاب صنعتی بر الگوی شهر بدان اندازه بود که از آن به عنوان عصر دوم شهرنشینی یاد می‌شد، تأسیس کارخانه‌ها باعث تغییر ساختار شهرها و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شد.

از سوی دیگر انقلاب صنعتی گسترش و تنوع الگوی حمل و نقل را به دنبال داشت که خود تأثیری عمیقی بر شکل گیری شهرهای صنعتی داشت، انقلاب صنعتی به همراه پیامدهایش در نیمه دوم قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم چهره زندگی مردم را دگرگون کرد، به طوری که اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و سیاسی جوامع، پیامدهای پر شتاب این تحول عظیم بود، گسترش تدریجی شهرها باعث شد که فضاهای پیاده محور در شهر کمرنگ شود و از کیفیت فضایی عمومی و فضاهای باز شهری و پیاده روها کاسته شود، این شرایط به گونه پیش رفت تا مسئولان و برنامه‌ریزان شهری به فکر تغییر اساسی در شکل مبلمان شهری شوند و در صدد طراحی محیطی مناسب و دلپذیر در فضای شهر شوند.

با نگاهی مختصر می‌توانیم ببینیم که امروزه در سراسر جهان، طراحی محیط و مبلمان شهری در حیطه هویت و فرهنگ جامعه و شهروندان آن است، برقراری ارتباط بصری مناسب میان طراحی و سلایق انسانی و یا به عبارتی دیگر، ارتباط بین مبلمان شهری و هویت انسانی اولین نقشی است که برای طراحی مبلمان شهری به کار می‌رود.

نقشی دیگری که مبلمان شهری می‌تواند به وجود آورد، وظیفه زیباسازی محیط پیرامون شهروندان است چرا که انسان‌ها زیبا پسندند و همین ویژگی در المان‌های شهری باعث آرامش آنها می‌شود.

زمانی که با دقت به اطراف خود بنگریم می‌توانیم متوجه شویم که کمتر کسی هست که در فضای شهر با مبلمان شهری سرو کار نداشته باشد، بیلبوردهای تبلیغاتی، سرپناه ایستگاه اتوبوس، سرویس‌های بهداشتی عمومی، باجه بلیت‌فروشی، نیمکت پارک، تابلوی راهنمایی و رانندگی، آبخوری، ساعت خیابانی، سنگفرش، آبنما، پله برقی، آبشار تزئینی، سطل‌های زباله، آسفالت، و… در طول روز با یک یا چند گروه از آنها ارتباط داریم.

ویژگی مبلمان شهری

مبلمانی که در سطح شهر به وجود می‌آید می‌تواند سمبلی از نوآوری‌های فرهنگی، مذهبی و هویتی آن شهر باشد که هم زیبایی شهر را منحصر به فرد می‌کند و هم زندگی افراد را شامل می‌شود. زمانی که این المان‌ها، با اشکال و رنگ‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود حس زیبا شناختی را در افراد زنده می‌کند و باعث به وجود آمدن محیطی مطلوب برای رفع نیازهای آنها می‌شود.

اجزای مبلمان شهری، دو ویژگی اساسی دارند:

۱- اجزای به کار رفته در مبلمان کاربردی باشند

۲- زیبایی در این مبلمان‌ها کاملاً مشهود باشد

اگر این دو ویژگی را همزمان با هم داشته باشند، می‌توانند نیاز عملکردی و بصری شهروندان را همزمان برآورده سازند. البته این امر، مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی در طراحی اجزای مبلمان شهری است که نه تنها، هماهنگی با محیط پیرامون، دوام، ایمنی و اقتصادی بودن آنها مورد نظر است، بلکه باید از نظر عملکردی، جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز شهروندان باشند.