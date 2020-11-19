تلاش پمپئو برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری تل آویو در جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا که در حال حاضر در قدس اشغالی به سر می برد در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین اعلام کرد که قصد دارد از بلندی های اشغالی جولان سوریه بازدید کند.

وی افزود: روابط میان ما در دوره دونالد ترامپ تقویت شد. پمپئو همچنین قرار است از شهرک «بساگوت» در شهر البیره واقع در کرانه باختری بازدید کند.

پمپئو در ادامه، ادعاهای تکراری آمریکا علیه ایران را مطرح و اعلام کرد که واشنگتن از فشارهای خود بر تهران نمی کاهد. پمپئو مدعی شد که تهدیدات ایران در منطقه ادامه دارد و واشنگتن از فشار خود علیه تهران نخواهد کاست و به زودی تحریم‌های بیشتری علیه مسئولین ایرانی وضع خواهد شد.

نتانیاهو نیز در این کنفرانس خبری گفت که با کمک ترامپ ائتلاف میان آمریکا و رژیم صهیونیستی به سطح بی سابقه ای رسیده است.

پیش از این «حازم قاسم» سخنگوی حماس اعلام کرده بود که سفر وزیر خارجه آمریکا به تل آویو و حضور در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و جولان اشغالی سوریه مصداق تعرض به حقوق ملت فلسطین است. حضور پمپئو در بلندی های اشغالی جولان سوریه تلاشی برای اعلان حاکمیت دروغین تل آویو بر این منطقه به شمار می رود.