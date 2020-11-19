به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه استانی مبارزه با کرونا که با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط و ارتباط تصویری (ویدئوکنفرانس) با فرمانداران در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور و استان کرمانشاه با ویروس کرونا درگیر شدید هستند و به همین لحاظ در ستاد ملی کرونا جهت تعطیلی ۱۵ روزه در استان‌های قرمز در چارچوب یکسری ضوابط و شرایط ویژه تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی افزود: این تعطیلی‌ها و محدودیت‌های جدید از ساعت ۱۲ جمعه شب همین هفته در قالب مستندات و دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور اجرایی می‌شود و در واقع این جلسه‌ای که هم اکنون در کرمانشاه تشکیل شده آخرین جلسه با بیش از ۱۵ نفر قبل از اجرایی شدن برنامه محدودیت‌های جدید است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هیچ موضوعی مهم‌تر و واجب تر از سلامتی مردم برای ما وجود ندارد، تصریح کرد: به لحاظ اینکه سلامتی جامعه اولویت اصلی استان است، ما می‌توانیم تمامی کارها و فعالیت‌ها را تعطیل کنیم زیرا مدیریت کرونا و حفظ سلامتی مردم برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است.

بازوند خطاب به مدیران گفت: مردم اگر احساس کنند که مدیران برای عبور از این بحران پای کار هستند آنها هم همکاری و مشارکت خود را برای کنترل بیماری کرونا افزایش می‌دهند اما اگر ببینند که مدیران به صورت قوی حضور ندارند، آنها هم دلسرد می‌شوند زیرا وقتی می‌بینند که تمامی این کارها برای سلامتی خود آنها است همکاری خود را به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزایش خواهند داد.

پیش بینی مشارکت و همراهی ۸۰ درصدی مردم در اجرای محدودیت‌ها

استاندار کرمانشاه ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد مردم نگران سلامت خود و مردم جامعه هستند و برای اینکه بتوانند بیماری را کاهش دهند حتماً در اجرای طرح‌ها مشارکت خوبی خواهند داشت و این به معنای لزوم مشارکت و همکاری بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید همه امکانات خود را در اختیار اجرای این برنامه راهبردی قرار دهند و به این گونه نباشد که اگر از دستگاهی چند خودرو خواسته شد عنوان کند که نداریم و نمی‌شود زیرا هیچ اولویتی مهمتر از اجرای طرح‌های مربوط به سلامتی مردم و مبارزه با ویروس کرونا وجود ندارد لذا مدیران دستگاه‌ها و ادارات اولویت کاری خود را همکاری با اجرای این برنامه قرار دهند و از همکاران خود بخواهند که هر گونه امکانات و خودرویی مورد نیاز بود با گشاده رویی به انجام وظیفه بپردازند.

بازوند گفت: برای اجرای طرح راهبردی قطع زنجیره اتصال ویروس کرونا چنانچه به خانواده‌ای گفته شد که موظف هستید در خانه بمانید همه باید به آن عمل کنند و اگر موضوعاتی مانند رفتن به بیرون به منظور معیشت و کسب درآمد عنوان می‌شود، ستادها و نهادهای ذیربط موظف به تأمین مایحتاج عمومی چنین خانوارهایی هستند.

وی گفت: هلال احمر، کمیته امداد و بهزیستی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و دیگر نهادها باید امکانات و مایحتاج عمومی و همچنین برنامه‌های غذایی افرادی که قصد خروج از منزل به منظور کسب درآمد را دارند، تأمین و تهیه کنند و در این راستا از خیرین و سمن‌ها انتظار داریم که همکاری خود را برای اجرای این برنامه هدفمند افزایش دهند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به موضوع ردیابی از طریق گوشی همراه گفت: این موضوع به هیچ عنوان به معنای کنترل مردم نیست و تنها برای سلامتی مردم و آگاه نمودن از وضعیت بیماری در نظر گرفته شده است لذا با توجه به اینکه گروه‌های معاند نظام به دنبال بهره برداری از این موضوع هستند ضرورت دارد که اجرای آن به صورت دقیق با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم تشریح شود و مدیرکل فناوری استان با حضور در صداوسیما با آگاه سازی مردم اطلاع رسانی کند که این کار تنها برای سلامتی مردم است و اصلاً بحث ردیابی و کنترل در میان نیست.

وی تاکید کرد: در تعطیلی ۱۵ روزه ضرورت دارد که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جزئیات این تعطیلی‌ها برای عموم مردم اطلاع رسانی شود و صداوسیما در این راستا نقش مهمی دارد که باید با شیوه‌های جدید و به دور از کارهای تکراری به اقناع سازی جامعه بپردازد.

بازوند با اشاره به فوتی‌های روزانه کرونا در استان، این تعداد فوتی‌ها را نگران کننده دانست و گفت: در بعضی از روزها با ۲۴ فوتی روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که هر ۵۰ دقیقه یک نفر از هم استان‌های ما فوت می‌کند لذا بواسطه اینکه در قبال سلامتی مردم مسئول هستیم از همه مدیران و مردم شریف استان می‌خواهیم که با قاطعیت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام کنند و مردم مطمئن باشند که ما از هیچ اقدام و برنامه‌ای برای تحقق سلامتی آنها دریغ نخواهیم کرد.