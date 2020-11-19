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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۵۳

یک نماینده عراقی:

برای حفظ امنیت خود نیازی به نظامیان آمریکایی نداریم

برای حفظ امنیت خود نیازی به نظامیان آمریکایی نداریم

یک نماینده ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که بغداد برای حفظ امنیت خود نیازی به نظامیان آمریکایی ندارد و این نظامیان هر چه سریعتر باید از عراق خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «فاضل الفتلاوی» نماینده ائتلاف الفتح اعلام کرد که دولت عراق باید با کشورهای خارجی در خصوص خارج کردن نظامیانشان از عراق رایزنی کند.

وی افزود: نظامیان عراقی در بالاترین سطح از آمادگی به سر می برند. الفتلاوی گفت: ما نیازی به نظامیان آمریکایی یا نظامیان دیگر کشورها برای محافظت از امنیت خود نداریم.

وی ادامه داد: مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان خارجی از عراق باید از سوی دولت اجرا و روند عملیاتی شدن آن آغاز شود.

این نماینده عراقی بیان کرد: مردم عراق با حضور نظامیان خارجی در کشورشان مخالف هستند.

وی گفت: نمایندگان عراقی به بررسی و نهایی کردن مسأله حضور نظامیان خارجی در داخل کشور اهمیت ویژه ای می دهند.

کد مطلب 5075593
فاطمه صالحی

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