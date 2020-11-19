۱۹۳ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان کنترل‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: در ۴۸ ساعت گذشته ۱۹۳ کیلو گرم مواد مخدر در این استان کشف شده است.

امان اللهی تصریح کرد: ۸۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: پنج دستگاه خودرو قاچاقچیان توقیف شده است و همچنان شناسایی افراد مرتبط با قاچاق به طور ویژه در دستور کار است.

امان الهی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون در استان دو هزار و ۱۹۰ کیلو گرم مواد مخدر کشف شده است که ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و ۲۳ باند هم در این خصوص شناسایی و متلاشی شدند.

وی گفت: در حوزه دستگیری‌ها افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.

امان الهی اظهار داشت: در نقاط آلوده و در برخورد با توزیع کنندگان خرده مواد مخدر و عناصر اصلی، همکاران در پلیس مبارزه با مواد مخدر مصمم هستند و اقدامات ویژه‌ای انجام خواهند داد.