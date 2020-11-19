پمپئو: با نتانیاهو درباره مقابله با ایران صحبت کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که به قدس اشغالی سفر کرده است؛ بعد از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با انتشار عکسی دو نفره در صفحه توئیتر خود، مدعی شد: امروز در بیت‌المقدس درباره مقابله با تأثیر بدخواهانه ایران و همچنین موفقیت توافق تاریخی آبراهام (توافق عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با تل‌آویو) صحبت کردم.

پمپئو در ادامه این پیام توئیتری، مدعی شد: درحالی که آمریکا همواره دوستی قدرتمند برای اسرائیل بوده، در زمان ریاست جمهوری ترامپ، به شکلی بی‌سابقه، شانه به شانه هم ایستاده‌ایم.

ادعاهای پمپئو در حالی مطرح شد که به رغم عدم پذیرش شکست انتخاباتی از سوی ترامپ، نتانیاهو پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را تبریک گفته است.

پمپئو در حالی از مقابله با ایران صحبت می‌کند که کارزار فشار حداکثری راه به جایی نبرده و واپسین تقلاهای دولت ترامپ نیز بی‌فایده خواهد بود.