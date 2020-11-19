ریاض برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، عفو بین الملل از رهبران کشورهای عضو گروه جی ۲۰ خواست تا برای آزادی زندانیان سیاسی در عربستان سعودی بر مقامات ریاض اعمال فشار کنند.

این سازمان اعلام کرد که فعالان زن و مرد شجاع سعودی در پشت میله‌های زندان‌های عربستان سعودی حبس شده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین الملل، به جای آنکه به ادعاهای پر زرق و برق عربستان سعودی در خصوص اهمیت حقوق زنان توجه شود، رهبران جی ۲۰ باید فرصت برگزاری نشست این گروه در ریاض را غنیمت شمرده و برای آزادی زندانیان سیاسی در عربستان تلاش کنند.

این سازمان اعلام کرد: این فعالان زندانی، عاملان ایجاد تغییرات واقعی در عربستان به شمار می‌روند که در حال حاضر در زندان‌های سعودی حبس شده‌اند.

علاوه بر آنکه فعالان زن سعودی به اتهام حمایت از حقوق زنان در عربستان سعودی بازداشت می‌شوند، توسط بازجوهای امنیتی در زندان‌های این کشور تحت شکنجه‌های جسمی و روحی نیز قرار می‌گیرند.

قرار است نشست جی ۲۰ به صورت مجازی طی شنبه و یکشنبه آتی در عربستان برگزار شود.