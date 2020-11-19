  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۳۰

عفو بین الملل خطاب به رهبران جی ۲۰:

ریاض برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گیرد

ریاض برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گیرد

عفو بین الملل از رهبران کشورهای عضو جی ۲۰ خواست برای آزادی زندانیان سیاسی به مقامات سعودی فشار آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، عفو بین الملل از رهبران کشورهای عضو گروه جی ۲۰ خواست تا برای آزادی زندانیان سیاسی در عربستان سعودی بر مقامات ریاض اعمال فشار کنند.

این سازمان اعلام کرد که فعالان زن و مرد شجاع سعودی در پشت میله‌های زندان‌های عربستان سعودی حبس شده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین الملل، به جای آنکه به ادعاهای پر زرق و برق عربستان سعودی در خصوص اهمیت حقوق زنان توجه شود، رهبران جی ۲۰ باید فرصت برگزاری نشست این گروه در ریاض را غنیمت شمرده و برای آزادی زندانیان سیاسی در عربستان تلاش کنند.

این سازمان اعلام کرد: این فعالان زندانی، عاملان ایجاد تغییرات واقعی در عربستان به شمار می‌روند که در حال حاضر در زندان‌های سعودی حبس شده‌اند.

علاوه بر آنکه فعالان زن سعودی به اتهام حمایت از حقوق زنان در عربستان سعودی بازداشت می‌شوند، توسط بازجوهای امنیتی در زندان‌های این کشور تحت شکنجه‌های جسمی و روحی نیز قرار می‌گیرند.

قرار است نشست جی ۲۰ به صورت مجازی طی شنبه و یکشنبه آتی در عربستان برگزار شود.

کد مطلب 5075655
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها