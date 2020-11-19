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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۵۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

خط و نشان رئیس اتاق اصناف بهارستان برای اصناف متخلف شهرستان

خط و نشان رئیس اتاق اصناف بهارستان برای اصناف متخلف شهرستان

بهارستان- رئیس اتاق اصناف بهارستان با تاکید بر اجرای طرح محدودیت‌های فعالیت مشاغل پرخطر گفت: واحدهای صنفی در صورت تخلف پلمب و به دادستانی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویشی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا اظهار داشت: قهوه خانه، کافی شاپ ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و فروشگاه‌های عرضه دخانیات از اول آذرماه در طرح محدودیت‌های فعالیت مشاغل پرخطر تعطیل می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهارستان گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا هر واحد صنفی که از قانون تخطی کند نه تنها با دستگاه جوش پلمب بلکه به دادستانی نیز معرفی خواهد شد.

درویشی افزود: رستوران‌ها و غذاخوری‌های سطح شهرستان بهارستان نمی‌توانند از مردم پذیرایی کنند و صرفاً باید به صورت بیرون بر فعالیت داشته باشند.

وی عنوان داشت: اگر مردم و همه کسبه و اصناف همکاری کنند انشاالله کرونا را شکست داده و این روزهای سخت را پشت سر خواهیم گذاشت، لذا از همه عزیزان تقاضا دارم نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی حساسیت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 5075709

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