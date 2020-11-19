نساجی برابر تیم تراکتور برتر میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فاضلی شامگاه پنجشنبه پس از تساوی یک بر یک نساجی مازندران برابر میهمانش تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران گفت، بازی بسیاری تاکتیکی بود و هر دو تیم برنامه داشتند و ما تیم حریف را به خوبی کنترل کرده بودیم.

وی ادامه داد: در این بازی حداقل ۳ برابر بیشتر از تیم تراکتور موقعیت داشتیم و اینکه بخواهم جوسازی کنیم نیست، و از همین موقعیت‌ها بود که به گل نیز رسیدیم.

سرمربی تیم نساجی مازندران، اظهار کرد: تیم ما روی برنامه‌ای که داشتیم و در طول هفته نیز بر روی همین برنامه‌ها کارکرده بودیم، به گل رسیدیم و به خاطر بازی خوب و تلاشی که بازیکنانم در این بازی داشتند، تشکرمی کنم.

فاضلی، در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد خیلی‌ها گل تیم تراکتور در موقعیت آفساید وارد دروازه تیم نساجی شد، گفت: اول اینکه خسته نباشید به تیم داوری و آقای کرمانشاهی داور مسابقه می گویم و از جامعه داوری فوتبال کشور تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: من از این بابت ناراحت هستم که زحمتی که بازیکنان من در این بازی و تلاشی که در طول هفته برای این بازی انجام داده بودند، متأسفانه حق آنها پایمال شد.

وی افزود: بازیکنان من در این بازی برابر تراکتور با جان و دلشان بازی کردند و من از این سبک بازی آنها لذت بردم.

سرمربی تیم نساجی مازندران، افزود: من سوالی و پیشنهادی که دارم این هست که چرا سیستم «وی آی آر» وارد فوتبال ایران نمی‌شود؟ گیر کار در کجا هست؟

فاضلی اضافه کرد: به طور حتم با آمدن این سیستم مشکلات لیگ ما نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد و حق هیچ تیمی نیز پایمال نخواهد شد

وی، در خصوص رویارویی با محمد عباس زاده بازیکنان پیشین تیم نساجی و فعلی تراکتور نیز گفت: محمد عباس زاده یکی از بهترین‌های تراکتور خواهد شد، من قبلاً هم گفتم وزمانی که به تیم نساجی آمدم دیدید که در خط دفاعی مشکل بازیکن داشتم و بازیکن جذب کردم و خط حمله من جوابگو بوده است.

سرمربی تیم نساجی گفت: البته عباس زاده سرمایه فوتبال قائمشهر هست و این نکته را باید توجه داشته باشید، قراردادی که اکنون او با تیم تراکتور بسته، نصف آن را هم درنساجی نمی‌گرفت، و اینکه قرارداد یک بازیکن تیم تراکتور به اندازه حداقل کل تیم نساجی در این فصل هست.