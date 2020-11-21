  1. استانها
  2. لرستان
۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۶

استاندار لرستان:

بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد اعتبار محرومیت زدایی به لرستان اختصاص داد

بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد اعتبار محرومیت زدایی به لرستان اختصاص داد

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بنیاد علوی در طرح‌های اقتصادی و عمرانی ویژه مناطق محروم لرستان هزینه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی در خصوص برنامه‌ها و اقدامات بنیاد علوی در لرستان اظهار داشت: در ادامه کمک‌ها و حمایت‌های بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی از استان کمتر توسعه یافته لرستان در بحث سیل و همچنین در بحث کرونا، طی چند ماه اخیر توافقنامه‌ای با بنیاد علوی به عمل آمد که بر اساس آن برخی از بخش‌ها و دهستان‌های بسیار محروم استان به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه فعالیت‌های اجرایی در این بخش‌ها شروع شده و امروز در جلسه هماهنگی که به همین منظور برگزار شد، طبق قولی که مدیر عامل بنیاد علوی داده‌اند قرار شد امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بانکی و عمرانی را در مناطق محروم دو شهرستان کوهدشت و الیگودرز شامل بخش زز و ماهرو، زلقی و همچنین دهستان کوهدشت شمالی در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی هزینه کنند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: البته اینها مقدمه کار است و انشاالله فعالیت‌های بیشتری توسط این بنیاد در سال‌های بعدی و با شدت بیشتری انجام خواهد گرفت تا بتوانیم این مناطق محروم را به حداقل میانگین مناطق توسعه یافته استان برسانیم.

کد مطلب 5076628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها