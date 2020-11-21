بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد اعتبار محرومیت زدایی به لرستان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی در خصوص برنامهها و اقدامات بنیاد علوی در لرستان اظهار داشت: در ادامه کمکها و حمایتهای بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی از استان کمتر توسعه یافته لرستان در بحث سیل و همچنین در بحث کرونا، طی چند ماه اخیر توافقنامهای با بنیاد علوی به عمل آمد که بر اساس آن برخی از بخشها و دهستانهای بسیار محروم استان به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه فعالیتهای اجرایی در این بخشها شروع شده و امروز در جلسه هماهنگی که به همین منظور برگزار شد، طبق قولی که مدیر عامل بنیاد علوی دادهاند قرار شد امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بانکی و عمرانی را در مناطق محروم دو شهرستان کوهدشت و الیگودرز شامل بخش زز و ماهرو، زلقی و همچنین دهستان کوهدشت شمالی در حوزههای اقتصادی و عمرانی هزینه کنند.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: البته اینها مقدمه کار است و انشاالله فعالیتهای بیشتری توسط این بنیاد در سالهای بعدی و با شدت بیشتری انجام خواهد گرفت تا بتوانیم این مناطق محروم را به حداقل میانگین مناطق توسعه یافته استان برسانیم.
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