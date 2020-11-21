به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، با هدف یکپارچگی بخشی، سرزمینی و سازمانی و به منظور تمرکززدایی و تفویض اختیار مربوط به سطوح منطقه‌ای، آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – موضوع تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین را تصویب کرد.

تعیین ارکان شورای عالی، وظایف، تعیین اسناد توسعه سرزمینی که ملزم به تصویب نهایی شورایعالی هستند، تشکیل کمیسیون و تعیین اعضای آن، تعیین دبیرخانه و وظایف آن، تشکیل کارگروه‌های موضوعی و یا موضعی و کمیته‌های فنی مربوطه، تشکیل شورای هماهنگی منطقه‌ای با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، پیگیری و پیشبرد سریع‌تر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور، ایجاد تعادل و توازن در استان‌ها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات لازم به فراخور نیازها و استعدادهای رشد و تعیین وظایف، اختیارات و اعضای آن، از جمله موارد مندرج در آئین نامه مذکور است.