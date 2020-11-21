فرهنگ جهاد ایران را در دنیا متمایز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در کنار مزار حاج قاسم سلیمانی بیان داشت: هر چه بیشتر پیرامون زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سیر می‌کنیم بیشتر به فضائل اخلاقی ایشان می‌بریم، حاج قاسم انسان بزرگی بود و بارها می‌گفت «اگر بخواهید مصونیت پیدا کنید باید الگوهای بزرگ داشته باشید».

وی با بیان اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فردی بود که تمام ویژگی‌های بزرگان صدر اسلام در وجودش نهادینه شده است، افزود: وی شخصیتی جامع الاطراف و تربیت شده مکتب وحی و اهل بیت و عاشورا بود. حاج قاسم حقیقت انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شخصیت ایشان به مکتب اشاره کردند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: صداقت ابوذر، امانت داری سلمان، خضوع و اقتدار مالک اشتر، بصیرت عمار، وفا و شجاعت حضرت عباس، ولایتمداری و ایستادگی میثم تمار و انتقام جویی مختار همه در وجود حاج قاسم بود ایشان انسان بزرگی است که همه ما به وجودش در بعد فردی، اجتماعی و هم در بعد نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار می‌کنیم.

معروفی تصریح کرد: شهید سلیمانی خروجی بسیج است، بسیج یک سازمان نظامی نیست بلکه یک فرهنگ و آرمان است، آرمان عاشورا است و شهید حاج قاسم سلیمانی یک بسیجی تمام معنا است که هرگز به نشان‌های لباسش نگاه نکرد بلکه او همواره به رسالتش نگاه می‌کرد.

وی گفت: شهید سلیمانی یک بسیجی به تمام معنا بود که تربیت یافته مکتب امام (ره) و مقام معظم رهبری بود او هرگز به لباس و مکان نگاه نمی‌کرد و زمان او را متوقف نکرد دیدگاه او دیدگاه الهی بود.

معروفی یادآور شد: امروزه دشمن به دنبال این است که مقاومت، جهاد و شهادت را از مردم بگیرد لذا در مملکت اسلامی که این سه اصل از او گرفته شود دیگر نیاز به تسخیر ندارد خود به خود تسلیم می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: مبادا مشکلات معیشتی باعث شود فرهنگ مقاومت و فرهنگ جهاد را از دست بدهیم چرا که فرهنگ جهاد کشور ما را با همه دنیا متمایز کرده اقتدار ما را بزرگ کرده روی پای خود ایستاده‌ایم و امروز شاهد عزت و بزرگی هستیم لذا باید از آن مراقبت کنیم.

معروفی گفت: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت دارای یک خروجی به نام مقاومت است، ۴۱ سال مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم و بزرگ شدیم اگر بزرگ نشده بودیم شنیع‌ترین رئیس جمهور آمریکا جرأت نمی‌کرد بزرگترین شخصیت ایران را ترور کند ما خیلی بزرگ شده‌ایم لذا خروجی این جشنواره باید ترویج فرهنگ مقاومت باشد.