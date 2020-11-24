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۴ آذر ۱۳۹۹، ۸:۳۳

پرسپولیس بازنده پرونده بی‌انضباط‌ترین مهاجم خود شد

پرسپولیس بازنده پرونده بی‌انضباط‌ترین مهاجم خود شد

باشگاه پرسپولیس با بررسی تمامی جوانب مربوط به پرونده آنتونی استوکس هیچ راهی برای دریافت غرامت از وی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی استوکس پس از کمتر از یک ماه حضور در پرسپولیس از این تیم جدا شد و پس از ترک سرخپوشان پایتخت، شیوع بیماری کرونا را علت عدم بازگشت خود به ایران عنوان کرد.

سرخپوشان پایتخت که در دوران مدیرعاملی محمدحسن انصاریفرد با مهاجم ایرلندی خود قرارداد ۲۵۰ هزار دلاری برای پنج‌ماه بسته بودند در هنگام عقد قرارداد با وی، ۱۵۸ هزار دلار پرداخت کردند اما استوکس تنها پس از ۶۵ دقیقه بازی برای این تیم تصمیم به ترک ناگهانی پرسپولیس گرفت.

باشگاه پرسپولیس تصمیم به شکایت از این بازیکن طبق قراردادش گرفت اما سرخ‌ها به جای مراجعه به فیفا، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال را محل رسیدگی به شکایت احتمالی طرفین در نظر گرفته بودند.

استوکس نیز نه تنها پرداخت غرامت به پرسپولیس را نپذیرفت بلکه از طریق وکیل خود خواهان دریافت ۴۰ هزار دلار دیگر نیز شد.

حالا باشگاه پرسپولیس پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از این پرونده و تغییرات مدیریتی به وجود آمده در طول این مدت به این نتیجه رسیده که توان دریافت غرامت از استوکس را به طور قطعی ندارد و پرونده حقوقی وی را مختومه کرد تا به نوعی بازنده این پرونده با پرداختی میلیاردی به استوکس شود.

کد مطلب 5078841

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    نظرات

    • حمید ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
      3 0
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      پس عجب قرارداد محکمی باهاش بسته بودند!

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