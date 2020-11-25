حبیب الله خجسته پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین آمار کروناییهای سطح استان سمنان بیان کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه در سطح شهرهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود و سمنان متأسفانه ۹ بیمار کرونایی علی رغم تمام تلاشهای کادر درمانی و پزشکان جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی فوت شده در سطح استان سمنان از ابتدای شیوع بیماری تا کنون به ۷۲۱ نفر رسیده است، بیان کرد: بیشترین آمار فوت بیماریهای کرونایی در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان رقم خورده است.
رعایت پروتکلها
جانشین ستاد مقابله با کرونای استان سمنان ادامه داد: طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی سطح استان طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه ۱۹۹ مورد ابتلای قطعی بیماری کرونا در سطح استان گزارش و ۴۰۸ نفر نیز در بیمارستانها بستری قطعی هستند.
خجسته پور با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۴۳۰ نفر در سراسر استان سمنان از اسفند ماه ۹۸ تا کنون کرونا گرفتند، ابراز کرد: پنج هزار و ۸۱۰ بیمار بهبود یافته از بیمارستانهای استان سمنان مرخص شدهاند.
وی خواستار توجه بیشتر به پروتکلهای بهداشتی و سلامت عمومی شد و گفت: مردم از تردد بی مورد، تجمعات، حضور بدون ماسک در خیابان و معابر و… پرهیز کنند تا شاهد کاهش بیماری در سطح استان سمنان باشیم.
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