برخورد با صنایع آلاینده هوای آبیک

علی فرخزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آلودگی هوای آبیک اظهار کرد: دلایل آلودگی هوای شهرستان آبیک در حال رسیدگی است و برای رفع این مشکل برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی افزود: محیط زیست استان قزوین مأمور شده ظرف یک پروسه و تا یک ماه آینده علت آلودگی را بررسی و راهکارهای رفع آن را نیز بیان کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا با طرح مسئله در کارگروه هوای پاک استان و بررسی راهکارها تصمیم نهایی را بگیریم.

وی عنوان کرد: تعطیلی صنایع آلاینده یکی از راه‌های مقابله با آلودگی هوای آبیک است و در صورتی که به این راهکار برسیم حتماً آن را برای حفظ سلامتی مردم انجام خواهیم داد.

فرخزاد اضافه کرد: ابتدا باید سهم هر بخش در این آلودگی بررسی شود و سپس برای آن به اندازه تأثیری که دارند برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: عوامل متعددی همچون معادن سنگ، دامداری‌های اطراف شهر آبیک، نیروگاه برق شهید رجایی، مسیرهای قزوین به کرج و اتوبان و جاده قدیم و کارخانه سیمان هرکدام بدون شک برای این آلودگی سهمی دارند که مشاوران محیط زیست در حال بررسی آن هستند.

معاون عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: با تعیین میزان نقش در آلودگی حتماً برنامه ریزی لازم را برای رفع مشکل انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: یکی از عوامل آلودگی آبیک استفاده نیروگاه شهید رجایی از نفت کوره است که باید تلاش کنیم این میزان کاهش و گاز بیشتری برای جایگزینی با نفت به نیروگاه تخصیص پیدا کند.

فرخزاد اضافه کرد: در صورتی که کمیته بررسی به این نتیجه برسد که سوخت نیروگاه یکی از اصلی ترین عوامل افزایش آلودگی در آبیک است حتماً برنامه ریزی لازم را برای جایگزینی سوخت انجام خواهیم داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی در پایان یادآور شد: تمامی راهکارها ظرف یک ماه آینده بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.